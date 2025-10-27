Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Ngôi nhà nổi bật với màu xanh lá

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự án lựa chọn màu xanh lá làm điểm nhấn giúp công trình trở nên nổi bật và đáp ứng đúng sở thích của gia chủ.

Công trình nhỏ với kích thước mặt bằng sử dụng 13,6m x 5m, sân trước dự kiến để ô tô, do đó vấn đề về tối ưu hóa không gian nhằm đảm bảo công năng là điểm cần khắc phục.

img-20251026-150525.jpg
img-20251026-150527.jpg
img-20251026-150530.jpg

Không gian phòng khách mở rộng với bệ ngồi ô cửa sổ lớn vừa tăng thêm số lượng chỗ ngồi, mở rộng view nhìn ra sân trước và là không gian đọc sách, góc thư giãn.

img-20251026-150539.jpg
img-20251026-150536.jpg
img-20251026-150542.jpg
img-20251026-150544.jpg
img-20251026-150548.jpg
img-20251026-150551.jpg
img-20251026-150602.jpg

Khu bếp nhỏ được bố trí thêm một tủ thấp tăng không gian lưu trữ và dùng thêm các thiết bị điện khác, bếp trên không bố trí tủ bếp nhiều tạo không gian thoáng kết hợp với hình ảnh vẽ tay trang trí.

img-20251026-150609.jpg
img-20251026-150618.jpg
img-20251026-150635.jpg

Cầu thang nằm trong khu bếp kết hợp với bàn ăn, tận dụng không gian dưới cầu thang để bố trí một góc thư giãn khi nấu và chờ thức ăn. Phía trên cầu thang là các giếng trời lấy sáng tự nhiên, có dạng hình tròn kết hợp với đèn thả dây leo tăng thêm yếu tố tự nhiên trong không gian xung quanh.

img-20251026-150614.jpg
img-20251026-150624.jpg
img-20251026-150626.jpg
img-20251026-150639.jpg
img-20251026-150651.jpg

Phòng ngủ master bố trí với wc bên trong, ô cửa sổ lớn lấy sáng, tận dụng đường cong để tăng thêm diện tích sử dụng trong phòng và để lấy sáng cho khu vực sân sau dưới trệt. Phòng ngủ nhỏ có cửa lùa ra sân sau khai thác ánh sáng tự nhiên, tủ quần áo và kệ tủ tivi âm tường tận dụng tối ưu không gian sử dụng.

img-20251026-150720.jpg
img-20251026-150724.jpg
img-20251026-150709.jpg
img-20251026-150715.jpg

Wc được bố trí đầy đủ chức năng với khu khô (lavabo, bồn cầu), khu ướt (tắm đứng, bồn tắm nằm), có cửa liên thông ra sân phơi phía sau, phía trên bồn tắm nằm được bố trí mái kéo tạo sự riêng tư, khai thác lấy sáng và thông thoáng tối đa cho khu vệ sinh.

img-20251026-150654.jpg
img-20251026-150657.jpg
img-20251026-150702.jpg
img-20251026-150707.jpg
Thúy Hiền
KTS. ĐÀO XUÂN QUANG
#ngôi nhà xanh lá #thiết kế nhà độc đáo #màu sắc nhà #kiến trúc hiện đại #sở thích gia chủ

Cùng chuyên mục