Ngôi nhà nổi bật với màu xanh lá

TPO - Dự án lựa chọn màu xanh lá làm điểm nhấn giúp công trình trở nên nổi bật và đáp ứng đúng sở thích của gia chủ.

Công trình nhỏ với kích thước mặt bằng sử dụng 13,6m x 5m, sân trước dự kiến để ô tô, do đó vấn đề về tối ưu hóa không gian nhằm đảm bảo công năng là điểm cần khắc phục.

Không gian phòng khách mở rộng với bệ ngồi ô cửa sổ lớn vừa tăng thêm số lượng chỗ ngồi, mở rộng view nhìn ra sân trước và là không gian đọc sách, góc thư giãn.

Khu bếp nhỏ được bố trí thêm một tủ thấp tăng không gian lưu trữ và dùng thêm các thiết bị điện khác, bếp trên không bố trí tủ bếp nhiều tạo không gian thoáng kết hợp với hình ảnh vẽ tay trang trí.

Cầu thang nằm trong khu bếp kết hợp với bàn ăn, tận dụng không gian dưới cầu thang để bố trí một góc thư giãn khi nấu và chờ thức ăn. Phía trên cầu thang là các giếng trời lấy sáng tự nhiên, có dạng hình tròn kết hợp với đèn thả dây leo tăng thêm yếu tố tự nhiên trong không gian xung quanh.

Phòng ngủ master bố trí với wc bên trong, ô cửa sổ lớn lấy sáng, tận dụng đường cong để tăng thêm diện tích sử dụng trong phòng và để lấy sáng cho khu vực sân sau dưới trệt. Phòng ngủ nhỏ có cửa lùa ra sân sau khai thác ánh sáng tự nhiên, tủ quần áo và kệ tủ tivi âm tường tận dụng tối ưu không gian sử dụng.

Wc được bố trí đầy đủ chức năng với khu khô (lavabo, bồn cầu), khu ướt (tắm đứng, bồn tắm nằm), có cửa liên thông ra sân phơi phía sau, phía trên bồn tắm nằm được bố trí mái kéo tạo sự riêng tư, khai thác lấy sáng và thông thoáng tối đa cho khu vệ sinh.