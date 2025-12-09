Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Ngoại trưởng Trung Quốc nói Nhật Bản ‘đe dọa’ về quân sự

Bình Giang

TPO - Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Đức, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng Nhật Bản đang “đe dọa” Trung Quốc về quân sự, điều mà Bắc Kinh cho là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

vuong-nghi.jpg
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra sau khi Nhật Bản cáo buộc các tiêm kích Trung Quốc đã chĩa radar vào máy bay quân sự của Nhật Bản.

Nhật Bản cho rằng đây là hành động nguy hiểm, nhưng Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản “quấy nhiễu” lực lượng Trung Quốc khi họ đang tiến hành huấn luyện trên tàu sân bay ở khu vực eo biển Miyako.

Quan hệ song phương liên tục lao dốc từ khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đưa ra phát biểu về khả năng can thiệp quân sự vào tình hình Đài Loan.

Phát biểu trong cuộc gặp Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul tại Bắc Kinh ngày 8/12, ông Vương Nghị nói rằng, trong bối cảnh năm nay là năm kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến 2, Nhật Bản - “với tư cách nước bại trận”, lẽ ra phải hành xử thận trọng hơn.

“Tuy nhiên hiện nay, nhà lãnh đạo đương nhiệm của nước này đang tìm cách lợi dụng vấn đề Đài Loan… để gây rối và đe dọa Trung Quốc về quân sự. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Tân Hoa Xã dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị tại cuộc hội đàm.

Ông Vương Nghị cũng cho rằng “nhà lãnh đạo hiện nay của Nhật Bản gần đây đã có những phát ngôn liều lĩnh về các tình huống giả định liên quan tới Đài Loan”.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói thêm rằng, quy chế của Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc đã được “khẳng định một cách rõ ràng và không thể đảo ngược bởi một loạt những sự kiện lịch sử và pháp lý”.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có những cử chỉ thể hiện mong muốn hạ nhiệt căng thẳng với quốc gia láng giềng, nhưng Bắc Kinh kiên quyết đòi bà phải rút lại phát biểu về khả năng can thiệp quân sự vào tình hình Đài Loan.

Khi được hỏi về phát biểu của Bắc Kinh liên quan đến hành động chĩa radar vào máy bay quân sự Nhật Bản vào cuối tuần, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara bác bỏ cách mô tả của Trung Quốc về vụ việc.

“Việc chĩa radar là hành động nguy hiểm, vượt quá mức cần thiết và an toàn”, ông Minoru Kihara phát biểu trong cuộc họp báo sáng nay (9/12).

Ông từ chối xác nhận thông tin trên truyền thông cho rằng Bắc Kinh đã không phản hồi các cuộc gọi của Nhật Bản qua đường dây nóng khi sự cố xảy ra. Đường dây nóng được hai nước thiết lập từ năm 2018.

Bình Giang
#Reuters

Xem thêm

Cùng chuyên mục