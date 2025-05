Ngô Thanh Vân bật khóc kể hành trình mang thai khó

TPO - Ngô Thanh Vân cho biết cô khao khát có con ngay sau khi kết hôn. Tuy nhiên, cô từng rơi vào bế tắc khi cố gắng thử nhiều cách và thất bại.

Tối 9/5, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đăng tải video cả hai cùng ngồi lại, chia sẻ về hành trình 1.000 ngày về chung nhà.

Ngô Thanh Vân dẫn dắt 1.000 ngày qua cô là người phụ nữ bình thường, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, có thất vọng, đau buồn, nỗi ám ảnh và sự mất mát.

“Nó là hành trình mà nơi chỉ có tình yêu là điểm tựa duy nhất để dìu dắt mình với tia hy vọng rồi mọi thứ sẽ ổn. Chúng tôi chọn cách đối mặt với nhau, chia sẽ và cùng nhìn lại, để rút ra những bài học, kinh nghiệm để hai đứa có thể lấy nó làm nền tảng bước tiếp”, cô chia sẻ.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần bắt đầu từ những kỷ niệm đáng nhớ nhất. Với Ngô Thanh Vân, cô xem chuyến đi Italia là hành trình đầu tiên cả hai cùng ra ngoài, khám phá thế giới.

“Em cảm thấy hạnh phúc và sự gắn kết khi phát hiện chúng ta có những sở thích đồng nhất. Em thực sự vui và hạnh phúc vì điều đó”, cô nói.

Huy Trần chia sẻ khoảnh khắc anh yêu vợ nhất là cảm giác nhớ nhung trên những hành trình không có nửa kia đồng hành. Anh hạnh phúc khi trở về có vợ và cún cưng chào đón.

Anh yêu những khoảnh khắc được vợ ủng hộ trong công việc hoặc kế hoạch cá nhân. Yêu lúc hai người đang hạnh phúc hay cả lúc xa cách vẫn có tiếng nói chung.

Ngô Thanh Vân cho rằng giây phút ý nghĩa nhất với cô là lúc được chồng an ủi vào 2 năm trước. Khi đó, Ngô Thanh Vân gặp biến cố lớn vì bộ phim do cô sản xuất không được đón nhận và đánh giá cao.

Nữ diễn viên cảm giác mình rớt xuống vực sâu và khó lòng vượt qua nếu không có điểm tựa, một người ở bên an ủi.

Ngoài ra, Ngô Thanh Vân yêu những giây phút khi được thấy chồng là chính mình, được làm việc anh yêu thích và có cô đồng hành.

Nói về khó khăn trong cuộc sống hôn nhân, Ngô Thanh Vân nghẹn ngào khi kể lại hành trình mang thai khó. Nữ diễn viên khẳng định cô đối diện áp lực lớn, không chỉ với chính bản thân, còn là gia đình, dư luận xã hội.

“Trên hết là áp lực tuổi tác. Tôi hiểu mình là người sống khỏe nhưng thời gian dài tôi tập trung cho sự nghiệp. Tôi tự tin mình muốn là được nhưng sau khi kết hôn khao khát có con dần lớn lên. Đến một lúc, chúng tôi thử hết mọi cách và đi vào bế tắc. Lúc đó, tôi bắt đầu áp lực và không nghĩ điều đó xảy ra với bản thân mình. Tôi có thể kiểm soát mọi thứ bên ngoài nhưng cơ thể lại không cho phép. Tôi không biết giải quyết thế nào. Đó là khó khăn nhất với tôi trong 2 năm qua. Cuối cùng, tôi vẫn mong muốn có một gia đình hạnh phúc”, Ngô Thanh Vân bật khóc.

Đồng cảm với vợ, Huy Trần cho biết đó cũng khoảng thời gian thử thách nhất với anh trong 3 năm kết hôn.

“Chúng tôi thử rất nhiều cách nhưng đều thất bại. Những lúc đó, cô ấy rất buồn và ảnh hưởng tâm lý. Áp lực hơn vì chúng tôi không thể nói với bất cứ ai, kể cả người thân và bạn bè. Chỉ có hai vợ chồng đối diện. Tôi biết vợ buồn và cố gắng hết sức đưa vợ đi chơi, làm việc để giải tỏa. Nhưng thấy người mình yêu đau buồn khiến tôi đau lòng và nghĩ cách để cùng vượt qua”, Huy Trần chia sẻ.

Cuối cùng, Ngô Thanh Vân rơi nước mắt khi nói lời cảm ơn chồng, vì hành trình cả hai cùng nhau trải qua suốt 3 năm.

“Điều em muốn nói với anh ở thời điểm này, đó là cảm ơn. Cảm ơn chồng vì hành trình chúng ta đã đi 3 năm qua. Cảm ơn vì anh luôn ở đó, chăm sóc, chiều chuộng em. Những lúc em khó khăn, bất lực, đau khổ nhất luôn có anh bên cạnh. Em có cảm giác cho dù khó khăn gì, chỉ cần biết anh ở đó, em sẽ vượt qua được. Chưa bao giờ em thấy mình hạnh phúc như thế, nếu như không có anh, em sẽ không làm được”, cô xúc động.

Huy Trần nhắn nhủ vợ tiếp tục duy trì tình yêu, hạnh phúc để có thai kỳ khỏe mạnh và em bé sinh ra được thừa hưởng tất cả cũng như lấy bố mẹ làm gương.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, từng đóng nhiều bộ phim như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa phật, The Old Guard: Những chiến binh bất tử, The Princess...

Năm 2019, cô chuyển hướng sang vai trò nhà sản xuất và đạo diễn. Có hai dự án điện ảnh của Ngô Thanh Vân ra rạp gồm Hai Phượng và Thanh Sói.

Ngô Thanh Vân kết hôn với doanh nhân, người mẫu Huy Trần vào tháng 5/2022. Kể từ đó, cô ít tham gia các hoạt động giải trí, chủ yếu sáng tạo nội dung trên mạng xã hội và tập trung cho gia đình.