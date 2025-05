Ngô Thanh Vân mang thai ở tuổi 46

TPO - Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc khoe bụng bầu, gọi sự xuất hiện của thành viên mới là kết quả của tình yêu thương, sự kiên nhẫn và trách nhiệm. Cô mong muốn tiếp tục nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ khán giả khi bước sang giai đoạn mới trong cuộc sống.

Ngày 8/5, Ngô Thanh Vân chia sẻ video khoe bụng bầu, sắp sắp đón thành viên mới. Nữ đạo diễn thông báo mang thai dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới với Huy Trần.

"Sự hiện diện của thành viên mới là kết quả của quá trình vun đắp bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và trách nhiệm. Chúng tôi cảm ơn tất cả tình cảm, sự ủng hộ của mọi người suốt chặng đường qua", Ngô Thanh Vân chia sẻ.

Nữ đạo diễn mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ và yêu thương từ gia đình, bạn bè và khán giả khi bước sang giai đoạn mới trong cuộc sống như những ngày đầu.

Ngô Thanh Vân chia sẻ thêm vợ chồng cô chủ động giảm bớt sự xuất hiện trước công chúng, tập trung trọn vẹn cho điều quan trọng nhất là gia đình.

"Khoảng thời gian đó là cơ hội để cả hai sống chậm lại, vun đắp cho tổ ấm, dành nhiều tâm sức cho những giá trị bền vững. Chặng đường này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đó là hành trình ý nghĩa, nơi hai đứa học cách thấu hiểu, sẻ chia và cùng trưởng thành", Ngô Thanh Vân chia sẻ thêm.

Ngô Thanh Vân kết hôn với doanh nhân, người mẫu Huy Trần vào tháng 5/2022 trong hôn lễ riêng tư tại Đà Nẵng. Nữ đạo diễn ít tham gia các hoạt động giải trí, tập trung cho gia đình, sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, tập trung kinh doanh.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, còn được biết đến với nghệ danh Veronica Ngo. Cô là một trong những diễn viên nữ đóng nhiều tác phẩm điện ảnh ăn khách như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Lửa phật và tác phẩm của Hollywood như The Old Guard: Những chiến binh bất tử, The Princess...

Năm 2019, cô chuyển hướng sang vai trò nhà sản xuất và đạo diễn, nổi bật với dự án điện ảnh như Hai Phượng (2019). Đến năm 2022, Ngô Thanh Vân ngã ngựa vì Thanh Sói lỗ nặng, không thu nổi 25 tỷ đồng ngoài rạp Việt.

Sau bộ phim lỗ nặng, Ngô Thanh Vân hạn chế tham gia hoạt động nghệ thuật, tập trung cho gia đình, kinh doanh.