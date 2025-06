Nghiệt ngã với Bích Phương

TPO - Bích Phương cùng đồng đội lật ngược thế cờ để thắng ở lượt 2, Live Stage 3 ở Em xinh say hi nhưng vẫn thua chung cuộc trước đội 52Hz.

Bích Phương cùng Hoàng Duyên, Muộii và Lyhan hợp thành đội hình thi đấu ở lượt 2. Cùng ca sĩ khách mời Tăng Duy Tân, đội Bích Phương mang lên sân khấu bản Ballad Em chỉ là đong đầy cảm xúc và xây dựng concept ấn tượng. Sau cùng, Em chỉ là giúp đội Bích Phương vượt qua tiết mục Gã săn cá của đội 52Hz, đứng đầu lượt diễn 2 với phiếu bầu áp đảo (208/300 phiếu.

Ở lượt diễn đầu tiên, đội Bích Phương chỉ giành được 74/300 phiếu, xếp chót trong 4 đội. Đội Bích Phương đã nắm lợi thế có 50 điểm dư từ vòng đấu giá bài hát. Song, khi cộng tất cả điểm số, đội Bích Phương vẫn thất bại trước 52Hz và rơi vào tình cảnh các thành viên đều có nguy cơ bị loại.

Ngô Lan Hương và Hoàng Duyên là 2 Em xinh của đội Bích Phương sớm chia tay chương trình sau Live Stage 3.

Nghiệt ngã cho Bích Phương

Bước vào Live Stage 3, Bích Phương chia đội hình thành 2 hướng. Một bên là Ngô Lan Hương, Yeolan, Han Sara và Lamoon, dàn dựng tiết mục Red Flag theo hướng trẻ trung, catchy, nặng về hình ảnh và vũ đạo. Bên còn lại, với Bích Phương và Tăng Duy Tân, làm một bản Ballad đẫm cảm xúc.

Sau lượt diễn một, đội Bích Phương hoàn toàn lu mờ trước đối thủ. Khi tiết mục Gã săn cá của đội 52Hz làm bùng nổ sân khấu, mọi thứ tưởng như chấm dứt với Bích Phương và các đội còn lại. Tuy nhiên, Em chỉ là đã lội ngược dòng thắng áp đảo ở lượt diễn 2, khiến cuộc đua giữa Bích Phương, Phương Mỹ Chi và 52Hz gây cấn hơn.

Tiết mục Em chỉ là thắng ở lượt 2 với điểm mạnh đến từ ca khúc có giai điệu đẹp, chiều sâu và cảm xúc. Tăng Duy Tân đã hoàn thành tốt vai trò làm nền cho 4 Em xinh tỏa sáng. Ê-kíp chương trình phủ xanh sân khấu bằng cây, cỏ, tạo nên concept đặc biệt nhất ở Live Stage 3.

Một ca khúc Ballad luôn là con đường ngắn nhất để chinh phục số đông khán giả Việt. Ở cả 2 lượt diễn của Live Stage 3, chiến thắng đều đến với ca khúc Ballad. Trước đó, Không đau nữa rồi của đội 52Hz cũng áp đảo phần còn lại, thắng lớn ở lượt diễn đầu tiên và thành công vượt trội trên đường đua âm nhạc thịnh hành.

Trong 6 tiết mục, Em chỉ là được khán giả bình chọn nhiều nhất. Đội Bích Phương đã thắng lớn ở một sân khấu nhưng thua đau ở một trận chiến. Với điểm số sau cùng, đội Bích Phương chỉ ít hơn 52Hz 7 điểm. Đó là kết quả của việc 2 tiết mục đội Bích Phương thiếu cân bằng nghiêm trọng. Em chỉ là đã chạm đến đỉnh, trong khi Red Flag chìm sâu tận đáy.

May mắn cho đội Bích Phương khi chỉ một trong 4 Em xinh ở tiết mục Red Flag bị loại, đó là Ngô Lan Hương. Hoàng Duyên là thủ lĩnh ở tiết mục thứ 2 của đội Bích Phương, ít nhiều tạo được dấu ấn. Dù vậy, từ đầu chương trình, Hoàng Duyên bị lu mờ vì kém hoạt ngôn và ngại ngùng trong tập thể sôi động của Em xinh. Bất chấp tỏa sáng trong tiết mục Em chỉ là, Hoàng Duyên vẫn nhận cái kết buồn.

Miu Lê thua toàn diện

Khi Live Stage 3 bắt đầu bằng vòng lập đội, đội Miu Lê khởi đầu trơn tru nhất. Miu Lê nắm trong tay cả 3 Em xinh được cô lựa chọn ở vòng đầu, là Tiên Tiên, LyLy và Danmy. Sau đó, quá trình tuyển chọn của Miu Lê cũng trơn tru, đưa về Juky San, Đào Tử A1J và Vũ Thảo My.

Đội Miu Lê quy tụ đầy đủ các mảnh ghép, từ vai trò producer, vocalist, rap/hiphop, sáng tác và vũ đạo. Song, chính vì đội hình có quá nhiều cá tính âm nhạc nổi bật, đội Miu Lê thiếu gắn kết. Trong cả 2 tiết mục, đội Miu Lê đều lủng củng từ khâu sản xuất bài hát, phải liên tục thay đổi ý tưởng vì các quan điểm trái ngược của thành viên.

Miu Lê và Tiên Tiên không hợp lại thành một để làm nên tiết mục bùng nổ như kỳ vọng. Họ phải tách ra 2 đội, để đáp ứng chuyện cả 2 đều được làm thủ lĩnh. Trước đó, Tiên Tiên nói thẳng "Tôi gia trưởng trong âm nhạc", muốn được quyền quyết định tất cả.

Ở tiết mục We Belong Together, Miu Lê kết hợp với LyLy. Juky San và Danmy. Màn trình diễn của đội một Miu Lê chỉ dừng ở mức concept đẹp, trình diễn năng lượng nhưng âm nhạc không có điểm nổi trội đọng lại. Sự xuất hiện của Dương Domic được chờ đợi bậc nhất trong dàn khách mời nhưng cũng trôi tụt vì sự nhạt nhòa của We Belong Together.

Sang lượt diễn 2, Tiên Tiên được chờ đợi sẽ "cứu" đội Miu Lê. Song, tiết mục Điều em luôn mong muốn của Tiên Tiên, Vũ Thảo My và Đào Tử A1J cũng lại là một ca khúc tiết tấu nhanh, nặng về biểu diễn, concept sân khấu và không có điểm nổi bật để khán giả nhớ tới.

Trước Live Stage 3, Tiên Tiên là cái tên hot nhất chương trình. Cô được các đội trưởng giành giật để về đội ở Live Stage 3. Một khi Tiên Tiên làm dưới sức và thất bại ở lượt 2, đội Miu Lê cũng không còn yếu tố nào để kỳ vọng khi đương đầu với những tiết mục Gã săn cá và Em chỉ là quá bùng nổ trên sân khấu.

Cả 2 tiết mục của đội Miu Lê trong 2 lượt diễn đều đứng áp chót. Từ vị thế đội hình hùng mạnh, Miu Lê thua tâm phục khẩu phục trước 52Hz và cũng lép vế so với Phương Mỹ Chi, Bích Phương.

Sau cùng, các thành viên đội Miu Lê rơi vào vùng nguy hiểm, dẫn đến cái kết Danmy và LyLy bị loại. Miu Lê dằn vặt, tự trách bản thân vì không làm tốt vai trò thủ lĩnh và đây là thực tế đã xảy ra ở Live Stage 3.