Nghẹn ngào chuyện nữ sinh lớp 8 bế em tới trường

TPO - Những ngày đầu năm học 2020 - 2021, nhiều người dân xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cảm động trước hình ảnh một nữ sinh lớp 8 bế theo em gái hơn 1 tuổi đến trường. Sau quãng thời gian ấy, Hiền và em được đón đến một ngôi nhà lớn - Làng trẻ SOS Nghệ An.

Tuổi thơ cơ cực Nữ sinh Nguyễn Thị Hiền (13 tuổi, lớp 8, Trường THCS xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An), sinh ra không biết mặt cha, mẹ thường xuyên bỏ nhà đi biền biệt. Hiền và em gái 14 tháng tuổi tự nuôi nhau trong căn nhà nhỏ bên sườn đồi. Ước mơ của Hiền là có đủ gạo ăn, có sữa cho em uống, và được học tiếp lên cấp 3. Mỗi ngày, Hiền đeo cặp sách, hai tay ôm chặt em gái mới 14 tháng tuổi “cuốc bộ” đến trường. Cảm thương hoàn cảnh của bạn, các em học sinh thường thay nhau chở hai chị em. Đến cổng trường, Hiền gửi em gái cho bà Nguyễn Thị Bình (người bán bánh mỳ cạnh cổng trường), rồi nhân lúc em mải chơi “lẻn trốn” vào lớp. “Trời nắng gay gắt, Hiền lưng đeo cặp, mồ hôi bết tóc, hai tay ôm em gái xin vào quán ngồi nhờ. Em bé trên tay Hiền mặt đỏ ửng vì nắng nóng. Hiền xin cốc nước cho em uống nhưng đứa trẻ vẫn khóc. Bà đưa cho hộp sữa, bé uống ngon lành rồi ngủ, có lẽ đói. Còn Hiền vừa quạt cho em, vừa thấp thỏm nhìn vào trường. Tôi nói để em cho bà trông mà vào lớp học, con bé hơi băn khoăn một chút rồi cũng trao em cho tôi”, bà Bình nhớ lại. Nhưng đứa bé thức giấc, không thấy chị đâu nên khóc nức nở. Dỗ dành mãi không được, bà Bình phải nhờ người vào trong trường gọi Hiền ra. Cứ thế, Hiền chưa có buổi học nào trọn vẹn. Lúc em chơi ngoan thì Hiền học được 2 – 3 tiết. Còn khi em khóc, Hiền lại phải bỏ dở tiết học để bế em. Bà Bình ngậm ngùi: “Có hôm, hai chị em được một đoàn hảo tâm tặng sữa, quần áo, cháu Hiền mừng lắm, chạy quanh xóm tìm mẹ để khoe nhưng không thấy. Mẹ cháu cứ bỏ nhà đi suốt, mấy ngày liền mới về khi trời đã tối”. Sau buổi học, trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng được dựng lên bởi tình thương xóm làng, nữ sinh có vóc người nhỏ thó cặm cụi vá lại chiếc lưới bắt cá để xuống suối mưu sinh. Đang dở việc, nghe tiếng khóc, Hiền vội chạy vào trong nhà bế em lên dỗ dành “chị đây rồi, em dậy không thấy chị nên khóc phải không”. Đi học về tắm rửa, cho em ăn. Trong lúc em ngủ thì dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho mình. Tranh thủ lúc em chơi với chó, mèo thì chị học bài. Vừa làm chị, vừa làm mẹ, vừa làm trụ cột của gia đình trên vai cô bé 13 tuổi. Hỏi Hiền có bao giờ giận mẹ không? em lắc đầu: “Không, vì mẹ bị bệnh mà. Nhưng nhiều lúc em cũng nghĩ sao mình lại khổ như vậy, sao mình không được sinh ra trong gia đình có đầy đủ bố mẹ, có nhà cửa to đẹp và muốn khóc. Nhưng nhìn em Sóc, nhìn chó mèo chơi đùa, em lại thấy vui rồi quên đi. Hai con chó nhà em hiền lắm, rất “vui tính”, thường chơi với em Sóc, không bao giờ cắn em”. Ngôi nhà mới Trước hoàn cảnh của chị em Hiền, nhà trường, chính quyền địa phương đã đề xuất gửi chị em Hiền vào Làng trẻ SOS Vinh (Nghệ An). Ông Lê Bá Lương – Giám đốc Làng trẻ SOS Nghệ An cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin, ông đã trực tiếp lên Thanh Chương xác minh hoàn cảnh. “Khi gặp Hiền, tôi không giới thiệu mình là ai, mà để bé tự nhiên tiếp xúc với mình. Ấn tượng đầu tiên Hiền là cô bé ngoan, nhanh nhẹn, tháo vát trước tuổi. Nhưng phải đến lúc nhìn thấy ngôi nhà nghèo nàn nằm chơ vơ ở rìa làng, xung quanh heo hút, nhà hàng xóm gần nhất cũng cách một quả đồi, tôi ứa nước mắt”, ông Lê Bá Lương chia sẻ. Sau tuần đầu tiên về làng trẻ SOS Nghệ An, ông Lê Bá Lương chuyển hai chị em sang ngôi nhà số 9 của mẹ Tạ Thị Tuyên. Ngày chị em Hiền chính thức vào nhà, mẹ Tuyên và các anh chị cùng nấu bữa cơm đón thành viên mới. Các anh chị háo hức thay nhau đòi bế bé Ngọc, cho em ăn, chủ động hỏi han, gắp thức ăn cho Hiền. Theo mẹ Tạ Thị Tuyên cho biết: “Khi nghe về hoàn cảnh của hai chị em Hiền, không chỉ tôi mà nhiều mẹ khác cũng rất thương và xin đón con về nhà của mình. Các mẹ đều mong muốn chăm sóc, bù đắp những thiếu thốn, vất vả mà bé Hiền đã trải qua suốt những năm qua. Con bé mới học lớp 8 nhưng rất hiểu chuyện, lễ phép, ngoan ngoãn. Với các con, mẹ đều yêu thương và quan tâm, nhưng chị em Hiền mới vào nên sẽ được ưu tiên hơn. Tôi cũng nhắc các anh chị lớn trò chuyện, chia sẻ để bé Hiền có được một gia đình thực sự”. “Lúc mới xuống làng, em chưa quen, vẫn bám theo chị không rời. Nhưng bây giờ em đã theo mẹ Tuyên rồi, và chơi ngoan với các anh chị. Nhưng buổi đêm em vẫn phải có Hiền mới chịu ngủ. Về đây, ai cũng quan tâm, thương yêu, không để em phải lo nghĩ gì. Em sẽ cố gắng học tập để sau này có thể trở thành một cô giáo dạy Văn", cô bé cười tươi - nụ cười nhẹ nhõm trở lại trên gương mặt trẻ thơ, với ước mơ đã không còn mang gánh nặng cơm áo. Đến Mỹ với 300 đô la, cô gái trở thành kỹ sư NASA Cô bé tuổi teen thu gom hàng chục ngàn đôi giày tặng người vô gia cư Người trẻ sống tích cực trong mùa dịch Chàng trai xếp Lego hình làng quê, đình chùa Việt Nam lên báo Anh Nam thanh niên nổi tiếng vì nhảy mạo hiểm với khuôn mặt không cảm xúc Cảnh Huệ