Nghệ sĩ Kim Hiền tốt nghiệp THPT 2025 ở tuổi 41

TPO - Nghệ sĩ cải lương Kim Hiền vừa hoàn thành chương trình học phổ thông khi đỗ kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 ở tuổi 41, giấc mơ "học xong" của người nghệ sĩ hoàn thành sau nhiều năm phải nhường lại cho nghệ thuật.

Nhiều lần gác lại việc học

Nghệ sĩ cải lương Kim Hiền không còn xa lạ với những người yêu môn nghệ thuật này. Chị tên thật Trần Kim Hiền, sinh năm 1983, tại vùng quê Viên An, huyện Ngọc Hiển (nay là xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau). Gần như cả sự nghiệp cải lương của nữ nghệ sĩ gắn liền với đoàn cải lương Hương Tràm (tỉnh Cà Mau).

Nghệ sĩ Kim Hiền bên giờ học tập cùng các con.

Thuở nhỏ, nghệ sĩ Kim Hiền phải đối mặt với nhiều khó khăn, gia đình 6 anh chị em nhưng ai cũng chỉ đi học cho biết chữ. Thời điểm đó, điều kiện đi lại, học hành ở vùng Đất Mũi rất gian truân, vất vả, khi sông ngòi chằng chịt, đi lại chủ yếu bằng ghe xuồng. Hầu như bạn cùng tuổi chị ở quê đều đứt gánh việc học phổ thông.

Không chấp nhận số phận phải nghỉ học sớm, chị Kim Hiền một mình khăn gói lên trung tâm Cà Mau xin vào làm tại đoàn cải lương Hương Tràm, với ý định tiếp tục giấc mơ học tập. Cũng từ đây, sự nghiệp cải lương của chị thăng hoa. Chính những năm tháng trưởng thành trong ánh đèn sân khấu, chị nhận ra rằng để trở thành một nghệ sĩ thành công trong thời đại mới, không chỉ cần có tài năng mà còn phải có kiến thức vững vàng.

Chị Kim Hiền tự nhủ nghệ sĩ thời đại mới phải ''vừa hồng, vừa chuyên''. Năng khiếu nghệ thuật cần phải đi đôi với kiến thức văn hóa, xã hội. Chính vì vậy, chị đã quyết định đăng ký học bổ túc văn hóa để tiếp tục hoàn thiện mình. Chị không chỉ muốn tỏa sáng trên sân khấu, còn muốn trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để có thể tự tin hơn trong cuộc sống và công việc.

Hành trình học tập của Kim Hiền không hề dễ dàng. Chị bắt đầu học lại cấp 2, nhưng ban đầu vì khó khăn kinh tế đành gác lại việc học một thời gian. Khi cuộc sống dần dần ổn, chị lại tiếp tục đăng ký học, rồi tốt nghiệp THCS và học lên tới lớp 11. Tới đây, đường học của chị bị ngắt quãng để theo chồng về quê chăm sóc mẹ bị bệnh nặng nhiều năm.

Biến cố rèn nghị lực

Cuối năm 2022, biến cố ập đến với gia đình nghệ sĩ Kim Hiền, khi chồng chị là cố nghệ sĩ Nhất Phương (cùng đoàn cải lương Hương Tràm) đột ngột qua đời. Người đàn ông trụ cột của gia đình không còn, mọi thứ như sụp đổ, gánh nặng gia đình, nuôi 2 con ăn học đổ lên vai chị. Nén mất mát, chị quyết tâm quay lại Cà Mau vừa tiếp tục đi diễn vừa đi học tiếp để lấy con chữ, làm động lực, tấm gương cho hai con nhỏ.

Do đang học lớp 11 rồi bỏ ngang, nên muốn học tiếp phải tìm hồ sơ, học bạ cũ. Chị Kim Hiền phải chạy đôn chạy đáo tìm lại hồ sơ. “Lúc đó, ngày nào tôi cũng lên phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Cà mau cũ xin lục lại hồ sơ. Nhiều người thấy thương cũng lao vào kiếm giúp, phải hơn nửa tháng mới kiếm được”, chị Hiền kể lại.

Nhiều năm gián đoạn việc học, kiến thức nền quên nhiều, quay lại học lớp 11 khi đã ngấp nghé tuổi 40, còn việc của cơ quan, một mình lo cho 2 con có đôi lúc Kim Hiền muốn bỏ cuộc vì sợ thi không đậu. Thêm nữa, 3 người bạn đồng trang lứa cũng học như chị thấy áp lực về kiến thức bỏ cuộc, khiến chị cũng không ít lần nao núng. Nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm, chị đã vượt qua mọi khó khăn để đạt được thành công tới cuối con đường. Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025, nghệ sĩ Kim Hiền đạt 18,5 điểm, chính thức đỗ tốt nghiệp.

“Người ta học có 12 năm học, còn mình học tới 24 năm. Tôi làm như vậy chỉ muốn con trẻ thấy việc học rất quan trọng, nếu các con không cố gắng học sau này sẽ khổ như mẹ. Càng lớn tuổi chuyện tiếp thu kiến thức khó khăn rất nhiều", chị Kim Hiền nói vui.

Những giải thưởng trong suốt 24 năm gắn bó với cải lương của nữ nghệ sĩ Kim Hiền.

Chia sẻ dự định sau khi tốt nghiệp cấp 3, nghệ sĩ Kim Hiền ban đầu dự định học lên đại học để lấy bằng đạo diễn. Tuy nhiên, vì còn 2 con nhỏ, đi lại khó khăn, nên chị chọn học ngành Quản lý văn hóa bằng hình thức từ xa.

Nghệ sĩ Kim Hiền đã chứng minh với sự kiên trì và nỗ lực, mọi ước mơ đều có thể trở thành hiện thực, chị cũng minh chứng cho việc học không bao giờ muộn.

NSƯT Lịch Sử - Trưởng đoàn Cải lương Hương Tràm - cho biết Kim Hiền là một trong những nghệ sĩ có tính kiên trì, dù khó khăn, vất vả cũng quyết tâm vượt qua. Trong thời gian Kim Hiền học tập, đoàn luôn động viên, tạo mọi điều kiện để Hiền có thể vừa học, vừa làm.