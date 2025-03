Nghệ An chỉ đạo 'nóng' về sắp xếp tổ chức bộ máy

TPO - Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phải công tâm, khách quan theo tinh thần “từ việc chọn người”, không để “chảy máu chất xám”, không để phát sinh những vấn đề phức tạp về nội bộ.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn hỏa tốc số 1466/UBND-TH do ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký, gửi các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh về việc triển khai một số nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị.

Nội dung công văn nêu rõ: Quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phải tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng; bố trí cán bộ phải công tâm, khách quan theo tinh thần “từ việc chọn người”, giữ được cán bộ có năng lực, không để “chảy máu chất xám”, không để phát sinh những vấn đề phức tạp về nội bộ.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp huyện thường xuyên nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời phát hiện các vấn đề vướng mắc phát sinh khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh khi sắp xếp tổ chức bộ máy trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình; trường hợp cần thiết, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Thực hiện ngay trách nhiệm thông báo công khai các nội dung quy định tại Nghị quyết số 190/2025/QH15 của Quốc hội khi có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc quy định liên quan đến các nội dung thay đổi phải công khai.

Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc công khai thông tin bảo đảm kịp thời, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp dễ tiếp cận.

Nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy để thực hiện việc tiếp nhận, trả lời, hướng dẫn, giải đáp các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, bảo đảm thực hiện các nguyên tắc quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 190/2025/QH15.

Trên cơ sở đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các cơ quan, đơn vị thực hiện quy trình tiếp nhận viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ từ các đơn vị thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy về các đơn vị mới theo đúng quy định hiện hành.