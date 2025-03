Công an TPHCM công bố các quyết định về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

TPO - Sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Công an TPHCM đã giảm từ 55 đầu mối xuống còn 33 đầu mối, trong đó đã giảm 246 đơn vị cấp đội.

Sáng 1/3, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố các quyết định về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an thành phố hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Theo đó, sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Công an TPHCM đã giảm từ 55 đầu mối xuống còn 33 đầu mối (không tổ chức công an cấp huyện ở 21 quận, huyện và TP Thủ Đức), trong đó đã giảm 246 đơn vị cấp đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết việc “không tổ chức Công an cấp huyện” về bản chất là giảm cấp trung gian, nhưng không giảm chức năng, nhiệm vụ, biên chế.

Các nhiệm vụ của lực lượng Công an cấp huyện sẽ được chuyển giao cho các đơn vị cấp phòng thuộc Công an cấp tỉnh, Công an cấp xã tiếp tục thực hiện. Lực lượng Công an TPHCM đã bước sang giai đoạn mới, tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, đồng nghĩa là nhiệm vụ cũng nhiều hơn.

“Tôi mong rằng mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các đơn vị phải đổi mới trong tư duy, trong cách thức quản lý, điều hành và xử lý công việc; phải củng cố, xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị; phát huy được tinh thần dũng cảm, sự hy sinh, cống hiến của từng cán bộ, đảng viên với quyết tâm, nỗ lực cao nhất”, Trung tướng Lê Hồng Nam chia sẻ.

Giám đốc Công an TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị tiến hành ngay chuyển giao công việc, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ… Nội dung bàn giao phải thể hiện cụ thể về tiến độ, kết quả công việc, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn để tiếp tục thực hiện, hoàn thành.

Từng phòng nghiệp vụ, chức năng tiếp tục rà soát lại những nhiệm vụ của Công an cấp huyện đang thực hiện; chủ động theo dõi, hướng dẫn Công an cấp xã thực hiện công tác nghiệp vụ, nhất là công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; không để tội phạm diễn biến phức tạp trong thời gian tới…

Công an phường, xã, thị trấn phải nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm vững địa bàn, bám sát đối tượng, kịp thời phát hiện xử lý ngay từ đầu các vấn đề về an ninh trật tự; đối với những vụ việc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, những nội dung mới phát sinh còn lúng túng, chưa có hướng xử lý phải báo cáo ngay các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đóng trên địa bàn để phối hợp xử lý nhanh, hiệu quả…