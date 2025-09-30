Ngành công thương cần đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc

TPO - Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị phong trào thi đua của ngành công thương trong thời gian tới cần gắn chặt với nhiệm vụ chính trị; lấy kết quả thi đua làm tiêu chí đánh giá cán bộ, bảo đảm khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời và công bằng.

Ngày 30/9, Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ IV (2025 - 2030) diễn ra, tại Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, phong trào thi đua chính là động lực hun đúc lòng yêu nước, biến tinh thần ấy thành hành động cụ thể, sáng tạo của từng cá nhân, từng tập thể.

Phó Thủ tướng đánh giá trong giai đoạn vừa qua, Bộ Công Thương thể hiện vai trò tích cực, ghi nhiều dấu ấn quan trọng. Ngành không chỉ tham mưu, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đột phá trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, mà còn trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho những dự án tồn đọng kéo dài. Công nghiệp tiếp tục là động lực chính của nền kinh tế; kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2024 đạt khoảng 800 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay.

Cùng với đó, thương mại điện tử cũng bứt phá ngoạn mục, vượt mốc 25 tỷ USD, chiếm gần 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, đưa Việt Nam vào top 10 quốc gia tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Công Thương lần thứ IV. Ảnh BCT

Phó Thủ tướng Lê Thành Long biểu dương thành công nổi bật của ngành khi hoàn thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối chỉ trong hơn 7 tháng, minh chứng rõ nét cho tinh thần thi đua, ý chí vượt khó và năng lực tổ chức.

Trước yêu cầu phát triển mới, ông đề nghị ngành Công Thương tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, Bộ Công Thương cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách phát triển công nghiệp, thương mại; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực, đẩy nhanh chuyển đổi số toàn diện trong quản lý và điều hành.

“Bộ cần kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất chính sách, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong quản lý; đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao giá trị gia tăng nội địa trong sản xuất công nghiệp và xuất khẩu”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng đề nghị Bộ Công Thương mở rộng thị trường, đẩy mạnh đàm phán, ký kết và nâng cấp các hiệp định thương mại tự do (FTA); phát triển các khu hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị ngành công thương bảo đảm khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời và công bằng.

"Bộ cần có giải pháp khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu; đồng thời củng cố vai trò dẫn dắt của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Phong trào thi đua của ngành Công Thương trong thời gian tới cần gắn chặt với nhiệm vụ chính trị; lấy kết quả thi đua làm tiêu chí đánh giá cán bộ, bảo đảm khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời và công bằng", Phó Thủ tướng đề nghị.

Về phía ngành, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Đại hội lần thứ IV được tổ chức trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn cải cách mạnh mẽ, nhiều quyết sách mang tính lịch sử đang được triển khai nhằm đưa Việt Nam vững vàng tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Tại Đại hội, 9 tập thể và 32 cá nhân điển hình tiên tiến đã được vinh danh, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành.