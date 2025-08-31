Lo miền Trung tiếp tục mất điện, Bộ trưởng Công Thương có chỉ đạo khẩn

TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng, sẵn sàng các biện pháp để khắc phục nhanh hậu quả khi bão số 6 và hoàn lưu tiếp tục gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thuỷ văn quốc gia, hiện bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Song các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Bộ Công Thương đánh giá đây là những khu vực đã chịu tác động bão, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5, và thời điểm mưa lớn đúng vào thời gian nghỉ cuối tuần, diễn ra các hoạt động chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2/9.

Trước việc lo ngại hoàn lưu bão số 6 ảnh hưởng đến hệ thống điện gây mất điện diện rộng như vừa qua, Bộ trưởng Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng, bảo đảm an toàn hệ thống truyền tải và các công trình hạ tầng điện, sẵn sàng các biện pháp để khắc phục nhanh hậu quả, đảm bảo cung ứng điện cho công tác phòng chống thiên tai và cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

"EVN cần thông báo cho người dân về các khu vực nguy hiểm trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương trong công tác ứng phó thiên tai và bảo đảm an toàn cho người dân khu vực hạ du, nhất là trong tình huống xả lũ khẩn cấp", Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu.

Bộ trưởng Công Thương yêu cầu các công ty điện lực địa phương chuẩn bị phương tiện, vật tư dự phòng để kịp thời khắc phục sự cố lưới điện, sớm cấp điện trở lại tại các vùng bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo Bộ Công Thương đề nghị Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) chỉ đạo các đơn vị huy động tối đa nguồn lực duy trì chế độ trực 24/24h, đảm bảo chế độ liên lạc thông suốt với các đơn vị phát điện và đơn vị truyền tải điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mọi tình huống, tuân thủ nghiêm quy định về điều độ hệ thống điện.

NSMO cần phối hợp với các đơn vị liên quan tối ưu chế độ vận hành của nhà máy điện và lưới điện, hạn chế các nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện, sự cố tổ máy phát điện; thường xuyên kiểm tra hệ thống ứng phó khẩn cấp, nguồn điện tự dùng, và thông tin liên lạc để sẵn sàng đáp ứng phục vụ công tác vận hành hệ thống điện, thị trường điện trong mọi tình huống thiên tai xảy ra.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Công ty điện lực tại các tỉnh, thành phố tập trung mọi nguồn lực ứng trực và kiểm tra, gia cố hệ thống lưới điện; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư dự phòng để kịp thời khắc phục sự cố lưới điện, sớm cấp điện trở lại tại các vùng bị ảnh hưởng, chia cắt do bão và hoàn lưu sau bão số 6.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 5, hàng loạt sự cố trên đường dây truyền tải điện 500 kV và sự cố trên đường dây 220 kV, 110kV thuộc khu vực các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã xảy ra.

Điều này đã khiến 2,3 triệu khách hàng sử dụng điện bị gián đoạn cung cấp điện, mất điện diện rộng tập trung chính ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Trước tình trạng cấp bách, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực miền Trung đã huy động hơn 500 công nhân, kỹ sư cùng phương tiện, vật tư thiết bị vào hỗ trợ các tỉnh, làm việc xuyên đêm khắc phục sự cố.

Ít ngày sau các đơn vị mới khắc phục xong tất cả các sự cố trên các đường dây 500 kV, 220kV, 110 kV và khôi phục vận hành trở lại.