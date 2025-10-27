Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Ngắm 14 con rùa biển bạch tạng cực hiếm vừa chào đời ở Côn Đảo

An Nhiên
TPO - Ngày 27/10, Vườn Quốc gia Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo, TPHCM) vừa ấp nở thành công và thả về biển 14 con rùa bạch tạng cực kỳ hiếm gặp.

Đặc biệt, toàn bộ 14 con rùa bạch tạng trên cùng thuộc một ổ gồm 78 trứng tại Hòn Cau.

Khác với những rùa biển thông thường, rùa bạch tạng có lớp mai ngà sáng, viền trắng như sương và đôi mắt hồng trong suốt.

14 con rùa bạch tạng cực kỳ hiếm gặp đã được ấp nở thành công. Ảnh: Vườn Quốc gia Côn Đảo

Theo Vườn Quốc gia Côn Đảo, hiện tượng bạch tạng (Albinism) là biến đổi gen cực hiếm, chỉ khoảng 1/100.000 đến 1/150.000 rùa biển mang đặc điểm này.

Trong quá trình bảo tồn, hằng năm Vườn quốc gia Côn Đảo vẫn ghi nhận 3-4 tổ rùa bạch tạng. Tuy nhiên đa phần trong số đó thường mang dị tật bẩm sinh như không có mắt hoặc cụt bơi, mắt chỉ hơi hồng.

Theo Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, Đây là lần đầu tiên các nhân viên bảo tồn được chứng kiến rùa bạch tạng có đôi mắt đỏ trong suốt và linh hoạt hiếm có.

Vườn Quốc gia Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo, TPHCM) vừa ấp nở thành công và thả về biển 14 con rùa bạch tạng cực kỳ hiếm gặp

Mặc dù hầu hết những con rùa bạch tạng mới chào đời đợt này đều lành lặn, song hành trình sinh tồn của chúng khắc nghiệt hơn rùa biển con thông thường rất nhiều.

Ngoài mối đe dọa của, chim và các loại cá lớn, chúng còn đối mặt với các mối đe dọa từ con người gây ra như ô nhiễm, đánh bắt không bền vững và suy thoái môi trường sống.

Mặt khác, với chiếc mai màu trắng đặc trưng, chúng dễ trở thành con mồi của các loài đi săn. Do đó, tỉ lệ rùa bạch tạng trưởng thành càng cực kỳ thưa thớt.

Theo Vườn quốc gia Côn Đảo, tính đến thời điểm hiện tại, có gần 1.800 tổ trứng rùa được lực lượng cứu hộ di dời an toàn về hồ ấp. Trong đó, khoảng 1.500 tổ trứng rùa đã nở thành công.

Khác với những rùa biển thông thường, rùa bạch tạng có lớp mai ngà sáng, viền trắng như sương và đôi mắt hồng trong suốt.Hiện tượng bạch tạng (Albinism) là biến đổi gen cực hiếm, chỉ khoảng 1/100.000 đến 1/150.000 rùa biển mang đặc điểm này.

Các lực lượng chức năng, tình nguyện viên và du khách đã thả về biển khoảng 120.000 rùa biển con khỏe mạnh về môi trường tự nhiên. Khoảng 300 tổ còn lại dự kiến sẽ nở dần từ nay đến hết tháng 12 tới.

Dự kiến trong năm 2025 sẽ có khoảng 600 rùa biển mẹ lên những bãi cát ở Côn Đảo làm tổ, đẻ trứng. Tỉ lệ trứng nở thành công đạt khoảng 87%.

Mùa sinh sản của rùa biển kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm và cao điểm từ tháng 6 đến tháng 10. Ở Côn Đảo, rùa mẹ lên bãi biển đẻ trứng chủ yếu là rùa xanh (còn gọi là vích).

