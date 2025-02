Nga, Ukraine phản ứng trước phát biểu của Tổng thống Mỹ về nhượng bộ lãnh thổ

TPO - Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine "có thể là của Nga một ngày nào đó", đã đặt ra câu hỏi về nền độc lập trong tương lai của một quốc gia có chủ quyền.

Tuyên bố trên được ông Donald Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Fox News, khi đề cập đến khoản tiền mà ông muốn Ukraine hoàn trả cho Mỹ, bất kể xung đột kết thúc như thế nào.

"Ukraine có thể đạt được thỏa thuận, hoặc không. Họ có thể trở thành người Nga một ngày nào đó, hoặc không. Nhưng chúng tôi đã đổ một số tiền lớn vào Ukraine, và tôi muốn lấy lại", ông Trump nói.

Bình luận của tổng thống Mỹ có thể sẽ làm hài lòng Nga, sau khi nước này sáp nhập bốn khu vực của Ukraine từ các cuộc trưng cầu dân ý dù Kiev không công nhận.

“Một bộ phận đáng kể người Ukraine muốn trở thành người Nga", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên hôm 11/2 khi được hỏi về bình luận của ông Trump. "Người dân đã bất chấp nhiều nguy hiểm để xếp hàng và bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý gia nhập Nga. Điều này phần lớn tương ứng với lời của Tổng thống Mỹ Trump".

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đã đạt được "tiến bộ to lớn" trong việc đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine. Ông Zelensky xác nhận hồi đầu tuần, rằng một số thành viên của chính quyền Tổng thống Trump sẽ đến thăm Ukraine vào tuần này trước Hội nghị An ninh Munich ở Đức.

Trong khi chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, sự ủng hộ của Washington với Kiev là để bảo vệ "quyền của người dân trong việc tự quyết định tương lai của mình" và duy trì "nguyên tắc rằng một quốc gia không thể thay đổi biên giới của nước láng giềng bằng vũ lực", thì những bình luận của ông Trump lại cho thấy cách tiếp cận mang tính nhượng bộ của ông trong vấn đề địa - chính trị.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhấn mạnh hôm 11/2 rằng Nga "không thể hưởng lợi" từ xung đột Ukraine và không nên giành chiến thắng.

Trả lời CNN bên lề Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ thế giới tại Dubai, ông Duda cho biết trong "kịch bản hoàn hảo, Ukraine sẽ giành lại toàn bộ vùng đất mà Nga đang kiểm soát". Nhưng ông thừa nhận rằng ưu tiên hiện nay là đảm bảo "chấm dứt xung đột" mà không theo "điều kiện của Nga".

Kiev lo ngại bất kỳ giải pháp nào không bao gồm các cam kết quân sự cứng rắn sẽ chỉ mang lại cơ hội cho Điện Kremlin để tập hợp lực lượng và tái vũ trang cho một cuộc tấn công mới.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối bất kỳ điều khoản nhượng bộ lãnh thổ nào với Nga, mặc dù ông thừa nhận rằng Ukraine có thể phải dựa vào các biện pháp ngoại giao để giành lại một số vùng lãnh thổ.

Nhưng trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Guardian, ông Zelensky đã úp mở khả năng "đổi vùng lãnh thổ này lấy vùng lãnh thổ khác".

Tổng thống Zelensky cho biết, ông sẵn sàng trao đổi những vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga sau cuộc tấn công bất ngờ hồi tháng 8. Nhưng ông không nói rõ Ukraine muốn nhận lại vùng đất nào. "Tôi chưa biết, chúng ta sẽ xem xét. Nhưng tất cả các vùng lãnh thổ của chúng tôi đều quan trọng, không có ưu tiên nào".

Ông cũng thừa nhận rằng Ukraine sẽ không thể được hưởng trọn vẹn sự đảm bảo an ninh chỉ với các đối tác châu Âu. "Các đảm bảo an ninh mà không có Mỹ sẽ không phải là đảm bảo an ninh thực sự", ông nói.

Minh Hạnh