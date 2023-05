Nga tuyên bố ngăn chặn các cuộc tấn công vào lãnh đạo của mình bằng mọi cách

TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói với Channel One hôm 4/5 rằng Mátxcơva sẵn sàng ngăn chặn các vụ tấn công đe dọa an ninh và lãnh đạo nước này bằng mọi cách.

“Theo nghĩa đen, chúng tôi sẵn sàng sử dụng tất cả các phương tiện để ngăn chặn bất kỳ ai xâm phạm an ninh quốc gia, an ninh của tổng thống và các quan chức”, ông Ryabkov nói, bình luận về vụ tấn công bằng máy bay không người lái gần đây nhằm vào Điện Kremlin.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cáo buộc Washington đang thông qua Kiev để thực hiện những hành động khiêu khích ngày càng nguy hiểm hơn.

Ông nói rằng các quan chức Mỹ có thể chối bỏ trách nhiệm về “hành động khủng bố chưa từng thấy” này, nhưng “sẽ không có ai tin họ”.

Theo kế hoạch, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham gia cuộc họp thường kỳ với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Quốc gia vào hôm nay, 5/5. Các nội dung thảo luận có thể bao gồm vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Điện Kremlin.

Tổng thống Nga thường xuyên họp với Hội đồng An ninh Quốc gia, theo thông lệ là mỗi tuần một lần. Cuộc họp trước đó được tổ chức vào ngày 21/4 và tập trung vào vấn đề ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục. Tháng trước, ông Putin cũng đã chủ trì một cuộc họp của Hội đồng An ninh để thảo luận về an ninh tại các khu vực mới sáp nhập của Nga mà Ukraine không công nhận.

Văn phòng Tổng thống Nga trước đó thông báo Điện Kremlin bị nhắm mục tiêu bởi hai máy bay không người lái vào tối muộn 2/5. Hai máy bay bị bắn hạ bằng phương tiện tác chiến điện tử. Tổng thống Vladimir Putin an toàn vì ông đang làm việc tại dinh thự ở ngoại ô Mátxcơva. Vụ việc không gây bất cứ thiệt hại nào.

Nga coi đây là hành động khủng bố, quy trách nhiệm cho Ukraine và tuyên bố sẽ đáp trả.

Trong cuộc họp báo ngày 4/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Mátxcơva tin rằng Washington có liên quan đến vụ việc. Ông cáo buộc Kiev lựa chọn phương tiện và mục tiêu tấn công theo sự chỉ huy của Washington.

Mỹ và Ukraine đã bác bỏ các cáo buộc của Nga.

Minh Hạnh