THẾ GIỚI 24H: Đã xác định được địa điểm rơi của máy bay chở Tổng thống Iran

TPO - Lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường chiếc trực thăng chở Tổng thống Iran rơi khi hoạt động tìm kiếm ngày càng khó khăn do điều kiện thời tiết.

Trực thăng rơi gần TP. Jolfa (Iran) trong lúc chở ông Raisi trở về sau chuyến công du đến nước láng giềng Azerbaijan. Tính đến đêm 19, rạng sáng 20/5 (giờ địa phương), tức khoảng 10 giờ kể từ khi máy bay trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi mất liên lạc, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được vị trí của chiếc trực thăng, theo đài truyền hình nhà nước Iran IRINN. IRINN dẫn lời một chỉ huy quân sự Iran cho biết đã xác định được vị trí chính xác của trực thăng nhờ tín hiệu từ trực thăng và điện thoại di động của một thành viên trong đoàn. Tuy nhiên, khi trời tối, sương mù dày đặc cùng địa hình rừng núi khiến hoạt động tìm kiếm gặp khó khăn.

Quân đội Israel bao vây một bệnh viện ở Bắc Dải Gaza. Các nguồn tin từ Palestine cho biết quân đội Israel ngày 19/5 đã bao vây bệnh viện Al-Awda ở thị trấn Jabalia thuộc phía Bắc Dải Gaza. Theo nguồn tin, lực lượng Israel đã ngăn cản người dân và đội ngũ y tế trong khu vực ra vào bệnh viện Al-Awda, gây khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ điều trị. Cơ quan y tế Gaza cảnh báo về tình trạng thiếu trầm trọng thuốc và vật tư y tế cần thiết để sử dụng trong các dịch vụ y tế như hoạt động cấp cứu và chăm sóc ban đầu.

Đập tan âm mưu đảo chính ở CHDC Congo. Sáng 19/5, lực lượng vũ trang CHDC Congo đã đẩy lùi một âm mưu đảo chính nhằm lật đổ chính quyền nước này, đồng thời bắt giữ một số nghi can. Trong thông báo phát trên truyền hình, người phát ngôn của quân đội CHDC Congo, Sylvain Ekenge, cho biết các lực lượng quốc phòng và an ninh đã đập tan âm mưu đảo chính tại thủ đô Kinshasa. Người phát ngôn cũng cho biết âm mưu đảo chính này có cả sự tham gia của người nước ngoài, song ông không nói rõ là người nước nào.

Singapore đối mặt với làn sóng COVID-19 mới. Bộ Y tế Singapore cảnh báo nước này đang ở giai đoạn đầu của làn sóng COVID-19 mới, khi số ca mắc gia tăng liên tục trong 2 tuần qua. Ước tính, số ca mắc COVID-19 tại Singapore đã tăng từ 13.700 ca lên 25.900 ca, chỉ trong 2 tuần đầu tháng 5. Dự kiến, làn sóng này sẽ đạt đỉnh trong 2 - 4 tuần tới.

Pháp hủy kế hoạch rước đuốc Olympic 2024 tại New Caledonia. Chính phủ Pháp đã quyết định hủy bỏ kế hoạch rước đuốc Olympic mùa Hè 2024 chặng New Caledonia, do những bất ổn đang tiếp diễn tại quần đảo này. Dự kiến, ngọn đuốc Olympic sẽ tới New Caledonia vào ngày 11/6 tới, tuy nhiên Bộ trưởng Thể thao Pháp nhấn mạnh “cần phải ưu tiên ổn định an ninh trật tự” tại vùng lãnh thổ này.

Đức lên kế hoạch bổ sung tiền mua vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine. Thông tin từ tờ BILD cho biết Bộ Quốc phòng Đức đã yêu cầu Chính phủ bổ sung 3,8 tỷ euro để mua vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine. Như vậy, với 7,1 tỷ euro đã phân bổ cho năm 2024, Bộ Quốc phòng Đức đặt mục tiêu nâng tổng viện trợ quân sự cho Kiev trong năm nay lên gần 11 tỷ euro.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh: Phương Tây không muốn đối đầu trực tiếp với Nga. “Phương Tây không bắn hạ tên lửa của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt (tại Ukraine). Bởi chúng tôi không có ý định đối đầu trực tiếp với Nga", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps trả lời báo chí hôm 19/5. Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng thông tin, Đức - thành viên NATO, sẽ không cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev vì lo sợ chúng được sử dụng để tấn công mục tiêu của Nga ở Crimea. Trong nhiều tháng qua Berlin luôn từ chối yêu cầu của Ukraine về tên lửa tầm xa Taurus do lo ngại Kiev sẽ sử dụng vũ khí này ở Crimea.

Ukraine tập kích tên lửa Crimea và lãnh thổ Nga trong đêm. Ngày 19/5, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, Ukraine đã mở đợt tập kích trong đêm với tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ chế tạo và máy bay không người lái (UAV) "cảm tử" nhằm vào nhiều khu vực của Nga, gồm Belgorod, Krasnodar và bán đảo Crimea. Trong đó, phòng không Nga hạ 70 mục tiêu, gồm 9 tên lửa ATACMS và một UAV nhằm vào bán đảo Crimea, ba UAV tại tỉnh Belgorod và 57 UAV ở vùng Krasnodar. Bộ Quốc phòng Nga không công bố thiệt hại liên quan đợt tập kích.

Thủ tướng Slovakia vẫn trong tình trạng "nghiêm trọng" sau phẫu thuật. Phó Thủ tướng Slovakia Robert Kalinak cho biết tình hình của Thủ tướng Robert Fico vẫn "nghiêm trọng" dù ông đã qua cơn nguy kịch. "Tình hình của ông ấy đã ổn định sau cơn nguy kịch, nhưng 4 vết thương do trúng đạn tương đối nặng. Hiện tình trạng của ông ấy vẫn nghiêm trọng. Tôi mong mọi người kiên nhẫn và giữ vững niềm tin rằng mọi chuyện sẽ chuyển biến tích cực hơn", Phó Thủ tướng Slovakia Robert Kalinak cho biết hôm 18/5 (giờ địa phương) khi thông tin về tình hình sức khoẻ của Thủ tướng Robert Fico.