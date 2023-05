Nga để lộ lỗ hổng phòng không nguy hiểm

TPO - Sáng 30/5, một loạt máy bay không người lái (UAV) tấn công thủ đô Mátxcơva của Nga, cho thấy lỗ hổng trong hệ thống phòng không và nguy cơ dễ bị tổn thương khi Ukraine được cho là sắp triển khai chiến dịch phản công.

Cuộc tấn công lần này có vẻ khác những đợt trước, không nhằm vào mục tiêu mang tính biểu tượng như vụ tấn công Điện Kremlin gần đây. Đợt tấn công lần này nhắm thẳng vào trung tâm kinh tế và chính trị của Nga.

Một số máy bay không người lái rõ ràng đã tấn công hoặc bay qua Rublyovka, một vùng ngoại ô nổi tiếng ở phía Tây Nam Mátxcơva, nơi các chính trị gia, nhà tài phiệt và quan chức hàng đầu sinh sống. Vùng này rất gần khu Novo-Ogaryovo, nơi mà Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là dành phần lớn thời gian.

Nghị sĩ Nga Alexander Khinshtein cho biết, nhiều chiếc máy bay không người lái bị bắn rơi ở Rublyovka, bao gồm 1 chiếc ở Ilyinskoye, ngôi làng chỉ cách khu Novo-Ogaryovo khoảng 4km. Đợt tấn công cũng gây hư hại cho 3 tòa chung cư, cho thấy lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ thành phố ở nơi cách tiền tuyến hơn 500km.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 5 trong 8 máy bay không người lái tấn công bị bắn rơi, 3 chiếc bị gây nhiễu nên phải thay đổi đường bay. Một số blogger và báo chí nói rằng số lượng máy bay không người lái tấn công đợt này nhiều hơn thế, nhưng thông tin không thể kiểm chứng.

Đợt tấn công xảy ra không lâu sau khi mái Điện Kremlin bị máy bay không người lái đâm vào hôm 3/5. Những chiếc khác lao xuống gần Mátxcơva mà giới chức Nga cho rằng đó là nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công thành phố và các công trình hạ tầng ở ngoại ô.

Tuần trước, vùng Belgorod của Nga trở thành mục tiêu của một trong những đợt tấn công qua biên giới nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc xung đột nổ ra ở Ukraine. Các quan chức thành phố Krasnodar thuộc miền Nam nước Nga cho biết, 2 máy bay không người lái tấn công nơi này cuối tuần trước, gây hư hại cho các tòa nhà chung cư.

Giới chức Ukraine thể hiện thái độ vui mừng sau các đợt tấn công này, nhưng luôn tránh nhận trách nhiệm.

Tổng thống Nga Putin cho rằng đợt tấn công vào Mátxcơva là nỗ lực của Ukraine nhằm gây khiếp sợ cho người dân Nga. Ông khẳng định hệ thống phòng không của thủ đô hoạt động như dự kiến, nhưng cũng thừa nhận rằng việc bảo vệ một thành phố lớn là nhiệm vụ khó khăn.

“Rõ ràng điều cần làm là tăng cường phòng không, và chúng tôi sẽ làm điều đó”, ông nói.

Theo giới quan sát quân sự, những chiếc máy bay không người lái trong đợt tấn công lần này tương đối thô sơ và rẻ tiền, nhưng có tầm hoạt động lên đến 1.000km. Họ cho rằng sẽ có những cuộc tấn công tương tự như vậy xảy ra sau này.

Một số chiếc bay về phía Mátxcơva là máy bay không người lái UJ-11 do Ukraine chế tạo, có thể mang theo thuốc nổ. Những chiếc khác được phát hiện trên bầu trời Mátxcơva có kích thước tương tự.

Mark Cancian, một cố vấn cấp cao tại Chương trình An ninh quốc tế thuộc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và chiến lược (CSIS) ở Washington, cho rằng một lý do khiến những máy bay không người lái đó vào được Mátxcơva mà không bị phát hiện là do hệ thống phòng không của Nga chủ yếu tập trung đẩy lùi những vụ tấn công bằng vũ khí phức tạp hơn.

“Những hệ thống đó được định hướng đối phó tên lửa, tên lửa đạn đạo, máy bay, máy bay ném bom, nhưng không phải máy bay không người lái tầm ngắn, loại có thể bay ở tầm rất thấp so với mặt đất. Hệ thống phòng không được thiết kế không phải để đối phó với những phương tiện như vậy”, Cancian nói với AP.

Theo nhà nghiên cứu này, quân đội Nga có thể chuyển một số hệ thống phòng không từ chiến trường về để bảo vệ Mátxcơva, nhưng điều này có thể làm suy yếu lực lượng ở tiền phương khi Ukraine triển khai chiến dịch phản công.

“Điều này tốt cho Ukraine theo nghĩa là họ sẽ kéo hệ thống (của Nga) ra khỏi những khu vực khác”, Cancian nhận định.

Phản ứng của Điện Kremlin sau vụ tấn công lần này được đánh giá là khá nhẹ nhàng, nhưng nhiều blogger và nhà bình luận quân sự kêu gọi phải có phản ứng mạnh hơn.

Ramzan Kadyrov, lãnh đạo tỉnh Chechnya của Nga, kêu gọi Điện Kremlin tuyên bố thiết quân luật và sử dụng mọi nguồn lực ở Ukraine để “quét sạch băng nhóm khủng bố”.

James Nixey, giám đốc chương trình về Nga và Á-Âu tại Chatham House, cho rằng cuộc tấn công ngày 30/5 cho thấy quyết tâm ngày càng lớn của Ukraine về việc triển khai những cuộc tấn công vào sâu đất Nga. Chuyên gia này cũng cho rằng sẽ còn có những vụ tương tự như vậy trong thời gian tới.

“Vụ này không phải lần đầu và không phải lần cuối. Người Ukraine đang phô trương sức mạnh của họ ở nhiều khía cạnh, chứng tỏ rằng họ có năng lực đáp trả. Đây là một phần trong lối chơi của Ukraine rằng họ không phải chỉ phòng ngự, mà còn có thể phản công”, Nixey nói với AP.

Bình Giang