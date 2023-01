New Zealand có thủ tướng mới

TPO - Ngày 22/1, Công đảng cầm quyền New Zealand đã chọn ông Chris Hipkins làm lãnh đạo thay thế bà Jacinda Ardern. Ông Chris Hipkins sẽ trở thành thủ tướng thứ 41 của nước này.

Chris Hipkins, 44 tuổi, là người duy nhất được đề cử vào vị trí lãnh đạo và đã được Công đảng của New Zealand xác nhận trong một cuộc họp kín sáng 22/1. Ông Hipkins được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo sau khi bà Ardern bất ngờ từ chức với lý do "không còn đủ can đảm" để lãnh đạo đất nước.

"Đây là đặc ân lớn nhất và trách nhiệm lớn nhất cuộc đời tôi", ông Hipkins nói khi thông báo về việc bổ nhiệm này. "Tôi tràn đầy năng lượng và hào hứng với thử thách phía trước".

Ông Hipkins đã tạo dựng được danh tiếng về năng lực đối phó với COVID-19 và là người khắc phục những sự cố cho bà Ardern khi các bộ trưởng nội các khác gặp khó khăn.

Lần đầu tiên được bầu vào quốc hội vào năm 2008, ông Hipkins tiếp tục được bổ nhiệm làm bộ trưởng y tế New Zealand vào tháng 7/2020 trước khi trở thành bộ trưởng ứng phó với COVID-19 vào cuối năm 2020.

Trước khi ông Hipkins trở thành thủ tướng thứ 41 của New Zealand, bà Ardern sẽ đệ đơn từ chức lên đại diện của Vua Charles ở New Zealand, Toàn quyền Cindy Kiro. Toàn quyền Cindy Kiro sẽ bổ nhiệm ông Hipkins vào vai trò thủ tướng New Zealand. Ông Hipkins dự kiến tuyên thệ nhậm chức ngày 25/1.

Hà Thu