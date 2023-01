Bộ trưởng Giáo dục New Zealand sẽ thay bà Jacinda Ardern làm thủ tướng

TPO - Trong một tuyên bố sáng 21/1, Công đảng New Zealand thông báo ông Chris Hipkins là ứng cử viên duy nhất được đề cử vào vị trí lãnh đạo.

Ông Chris Hipkins, bộ trưởng giáo dục New Zealand, sẽ thay thế bà Jacinda Ardern làm thủ tướng, sau tuyên bố từ chức gây sốc của bà hồi đầu tuần này.

“Cuộc họp kín của Công đảng sẽ họp vào lúc 1 giờ chiều ngày 22/1 để xác nhận đề cử", ông Whip Duncan Webb, quan chức cấp cao của Công đảng New Zealand cầm quyền cho biết trong tuyên bố.

"Việc đảm nhận chức vụ thủ tướng sẽ là trách nhiệm và vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi", ông Hipkins nói sau khi được đề cử.

Nếu được bổ nhiệm, ông Hipkins sẽ giữ chức thủ tướng đến hết nhiệm kỳ của đảng này.

Ông Hipkins trước đây là người giám sát việc quản lý đại dịch của New Zealand với tư cách là bộ trưởng ứng phó với COVID-19 trong nội các của bà Ardern. Theo hồ sơ chính thức, ông Hipkins lần đầu tiên tham gia Chính phủ New Zealand với tư cách là cố vấn cấp cao cho hai bộ trưởng giáo dục và sau đó là cố vấn cấp cao tại văn phòng của thủ tướng lúc bấy giờ là Helen Clark. Ông vào Quốc hội New Zealand năm 2008 và trở thành người phát ngôn về giáo dục từ đầu năm 2013.

Hà Thu