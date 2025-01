Nestlé Việt Nam trao tặng hơn 17.000 sản phẩm nhân dịp Tết Nguyên Đán

Nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức trao tặng hàng nghìn phần quà cho các gia đình chính sách, công nhân, học sinh-sinh viên và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước, đặc biệt là các tỉnh vùng sâu, vùng xa.

Từ cuối tháng 12 đến nay, Nestlé Việt Nam đã trao tặng hơn 17.000 sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, tổng giá trị gần 600 triệu đồng cho các nhóm đối tượng chính sách, những người có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương thông qua các tổ chức gồm Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh Đồng Nai, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, Hội chữ thập đỏ Huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai), Trung Tâm Hỗ trợ Học Sinh, Sinh viên (Thành đoàn TP.HCM), và nhiều đơn vị khác.

Theo đó, Nestlé Việt Nam vừa hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng quà Tết cho 20 mẹ Việt Nam Anh Hùng, 200 gia đình chính sách, 200 trẻ mồ côi, 50 Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương và 7 đồn biên phòng các tỉnh Bắc Kạn, Kon Tum, Lai Châu, Long An, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Vĩnh Long góp phần chia sẻ yêu thương và lan tỏa tinh thần nhân ái trong dịp Tết cổ truyền. Đây là một trong những hoạt động thường niên do Nestlé Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện trong khuôn khổ chương trình hợp tác chiến lược giữa hai bên từ 2020 đến nay.

Đồng thời, chung tay cùng chương trình “Vận động hỗ trợ cho học sinh, sinh viên khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ - 2025” do Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, Sinh viên phát động, Nestlé Việt Nam cũng đã trao tặng các phần quà thiết thực nhằm góp phần mang đến một cái Tết trọn vẹn hơn cho các em.

Tại Đồng Nai, Nestlé Việt Nam đã cùng Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì Người Nghèo” trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai trao tặng các phần quà Tết ‎đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình có công cách mạng, gia đình chính sách và các hộ nghèo trên địa bàn.

Các hoạt động trao tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán nằm trong khuôn khổ chương trình “Nestlé Cares” - một sáng kiến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương. Là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống với phương châm “Tạo Giá trị Chung”, Nestlé luôn chú trọng vào các nguyên tắc phát triển bền vững, gắn kết hoạt động sản xuất - kinh doanh với sự phát triển của cộng đồng địa phương nơi công ty hoạt động.