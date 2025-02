NASA thông báo sắp 'giải cứu' được các phi hành gia mắc kẹt trên không gian

TPO - NASA vừa thông báo rằng, hai phi hành gia trên tàu vũ trụ Starliner bị mắc kẹt là Butch Wilmore và Suni Williams đến Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào tháng 6 năm ngoái, sẽ trở về nhà trên tàu vũ trụ SpaceX Dragon cùng với ISS Crew-10 vào thứ Tư ngày 12/3 sắp tới, sớm hơn vài tuần so với dự kiến.

Sau thời gian bị mắc kẹt ngoài không gian, Williams và Wilmore sẽ rời ISS sau khi đã dành khoảng 250 ngày liên tục trên quỹ đạo.

Trước đó, Williams và Wilmore dự định sẽ ở trong không gian khoảng một tuần, nhưng các vấn đề với hệ thống đẩy và khí heli rò rỉ trên tàu vũ trụ Boeing Starliner của họ đã khiến NASA phải đưa khoang tàu trở lại Trái đất (không có các phi hành gia).

Khoang tàu đã hạ cánh an toàn tại New Mexico vào ngày 7/9/2024. Tuy nhiên, một báo cáo giám sát vừa được Ban cố vấn an toàn hàng không vũ trụ công bố đã phát hiện ra rằng các vấn đề mới về động cơ đẩy đã xuất hiện trong quá trình hạ cánh.

Vào tháng 12 năm 2024, NASA thông báo rằng Williams và Wilmore sẽ trở về trên một tàu vũ trụ SpaceX Dragon sớm nhất là vào cuối tháng 3 năm 2025.

Tuy nhiên, theo thông báo từ NASA ngày 11/2, vụ phóng Crew-10 được dự kiến sớm hơn vào ngày 12/3.

Chuyến bay này sẽ đưa 2 phi hành gia Williams và Wilmore trở về Trái đất. Hai người này đã bị mắc kẹt trên ISS kể từ tháng 6 năm ngoái.

Hà Thu