Nàng thơ Nhật Bản thông báo cưới mẫu nam kém 11 tuổi

TPO - Nữ diễn viên Nhật Bản Mitsushima Hikari cho biết đã tái hôn và đang mang thai, đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc sống riêng ở tuổi 41.
Về đời tư, nữ diễn viên từng kết hôn với đạo diễn Yuya Ishii vào năm 2010, trước khi ly hôn năm 2016. Em trai cô, Mitsushima Shinnosuke, là diễn viên quen mặt của màn ảnh Nhật còn em gái Mitsushima Minami (sinh năm 1991) là người mẫu. Gia đình có một phần tư gốc Âu từ ông nội người Mỹ gốc Italy.
Trong thông báo, Mitsushima và Asano nhấn mạnh sự biết ơn đối với những người đã đồng hành cùng họ. “Chúng tôi đang sống trong những ngày đầy hạnh phúc và điều kỳ diệu. Mong mọi người tiếp tục dõi theo và ủng hộ”, cặp sao chia sẻ.
Tại Nhật Bản, nghệ sĩ thường giữ kín đời sống cá nhân. Nhiều trường hợp diễn viên đến khi sinh con đầu lòng mới thông báo với khán giả như Arata Mackenyu, Komatsu Nana...