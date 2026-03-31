Nàng thơ Nhật Bản thông báo cưới mẫu nam kém 11 tuổi

Hà Trang

TPO - Nữ diễn viên Nhật Bản Mitsushima Hikari cho biết đã tái hôn và đang mang thai, đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc sống riêng ở tuổi 41.

Thông tin được cô công bố ngày 30/3. Trong thông điệp chung ký tên cả hai, Hikari và người mẫu Keisuke Asano viết: “Chúng tôi có điều muốn chia sẻ. Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng. Một sinh linh mới đang lớn lên trong tôi”.
Hikari nói cô nhận được sự ủng hộ từ gia đình và những người xung quanh trong cả chuyện tình cảm lẫn quá trình mang thai.
Cặp sao cho biết đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc và kỳ diệu, ưu tiên chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, nhờ sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè và người hâm mộ.
Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người nói xúc động khi đã dõi hành trình của Mitsushima từ thời niên thiếu đến khi trở thành một trong những diễn viên được đánh giá cao tại Nhật Bản.
Keisuke Asano, 32 tuổi, quê Sapporo (Hokkaido), là người mẫu trực thuộc NEXT Management. Anh hoạt động tại cả Nhật Bản và New York, tham gia các chiến dịch quảng cáo, trình diễn thời trang và theo đuổi nhiếp ảnh. Tài khoản cá nhân của anh thu hút hơn 200.000 người theo dõi. Mối quan hệ của hai người khá kín tiếng. Anh kém người bạn đời 9 tuổi.
Bên cạnh công việc người mẫu, Keisuke Asano còn theo đuổi nhiếp ảnh và thường xuyên chia sẻ các tác phẩm trên website cá nhân và mạng xã hội.
Sinh năm 1985 tại Okinawa, Mitsushima Hikari bắt đầu sự nghiệp từ năm 1997 trong nhóm nhạc Folder, xuất thân từ Okinawa Actors School. Cùng năm, cô lấn sân điện ảnh với phim Mothra 2: The undersea battle. Qua nhiều năm, cô khẳng định tên tuổi nhờ lối diễn xuất linh hoạt, có chiều sâu với các tác phẩm như Love exposure (giành giải Diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Yokohama lần thứ 31), Villain, phim truyền hình Ohisama (2011), Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011), vở kịch The cat that lived a million times (2012), North canary (2012), Woman (2013) và gần đây là First love đóng cùng tài tử Satoh Takeru.
Về đời tư, nữ diễn viên từng kết hôn với đạo diễn Yuya Ishii vào năm 2010, trước khi ly hôn năm 2016. Em trai cô, Mitsushima Shinnosuke, là diễn viên quen mặt của màn ảnh Nhật còn em gái Mitsushima Minami (sinh năm 1991) là người mẫu. Gia đình có một phần tư gốc Âu từ ông nội người Mỹ gốc Italy.
Trong thông báo, Mitsushima và Asano nhấn mạnh sự biết ơn đối với những người đã đồng hành cùng họ. “Chúng tôi đang sống trong những ngày đầy hạnh phúc và điều kỳ diệu. Mong mọi người tiếp tục dõi theo và ủng hộ”, cặp sao chia sẻ.
Tại Nhật Bản, nghệ sĩ thường giữ kín đời sống cá nhân. Nhiều trường hợp diễn viên đến khi sinh con đầu lòng mới thông báo với khán giả như Arata Mackenyu, Komatsu Nana...
Xem thêm

Cùng chuyên mục