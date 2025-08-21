Nâng chất lượng đại biểu, phục vụ giai đoạn phát triển mới

TPO - Theo ông Vũ Trọng Kim, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, cần quan tâm nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, để phục vụ cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, hướng tới kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Sáng 21/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung; Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.



Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thực hiện sự phân công của Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giao xây dựng 2 văn bản quy phạm pháp luật, gồm:



Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (thay thế Nghị quyết liên tịch số 09).

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung (thay thế Nghị quyết số 1186).

Ông Hoàng Công Thủy cho biết, các dự thảo nghị quyết này là các văn bản hướng dẫn rất quan trọng, là nền tảng để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình bầu cử, đảm bảo dân chủ, thống nhất, minh bạch, đúng pháp luật trong toàn bộ quá trình thực hiện công tác bầu cử, nhất là đối với việc tham gia vào công tác bầu cử của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, là cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và thực hiện thành công cuộc bầu cử.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến, trong đó tập trung vào các quy định nhằm nâng cao, đổi mới chất lượng đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp trong thời gian tới, phục vụ mục tiêu hướng tới kỷ nguyên phồn vinh, hạnh phúc của đất nước.

Ông Vũ Trọng Kim, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PV.



"Vấn đề quan trọng là đổi mới về chất lượng đại biểu, để phục vụ cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, hướng tới kỷ nguyên phồn vinh, hạnh phúc", ông Vũ Trọng Kim, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong nêu ý kiến, đồng thời cho rằng, trong số các quy định về tiêu chuẩn, cần nhấn mạnh đến yếu tố về trình độ khoa học công nghệ, bởi hiện nay, Việt Nam phải tiến quân vào khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động để đạt được mục tiêu phát triển đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, thống nhất về hình thức tổ chức hội nghị cử tri phù hợp với bối cảnh thực tiễn và thẩm quyền quyết định hình thức tổ chức hội nghị, nhất là việc quy định cụ thể cách thức tổ chức lấy ý kiến trong trường hợp bất khả kháng do tình hình dịch bệnh, thiên tai không thể tổ chức hội nghị trực tiếp.

Các đại biểu cũng thảo luận, thống nhất về quy định số lượng cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; số lượng cử tri tại Hội nghị cử tri giới thiệu người của thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (việc quy định số lượng cử tri tối thiểu sao cho phù hợp đảm bảo tính đại diện nhưng cũng cần đảm bảo yếu tố cơ sở vật chất tại khu dân cư; đặc biệt lưu ý đến các khu dân cư sau sáp nhập quy mô lớn dân cư lớn, địa bàn rộng).

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy khẳng định, đây là những ý kiến xác đáng, đúng trọng tâm, đi thẳng vào từng vấn đề, từng nội dung quy định tại các dự thảo nghị quyết, giúp Ban Thường trực có đầy đủ thông tin hơn, nắm bắt những vấn đề còn chưa thống nhất trong cách hiểu, cách trình bày tại dự thảo các nghị quyết để tiếp tục nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh kịp thời trong quá trình xây dựng dự thảo các nghị quyết.