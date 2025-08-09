Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh

Nguyễn Ngọc
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ngày 9/8, Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo quyết định, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng ban gồm: Ông U Huấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ban Chỉ đạo còn có 14 thành viên là các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy viên.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân làm Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chỉ đạo bầu cử có nhiệm vụ tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đầy đủ, kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01-CT/TU của Tỉnh ủy; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Ban Chỉ đạo cũng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 chỉ đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; tổ chức tốt việc hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sau khi kết thúc bầu cử, Ban Chỉ đạo sẽ lãnh đạo tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm để phục vụ các nhiệm kỳ tiếp theo.

Nguyễn Ngọc
