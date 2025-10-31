Nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị Thái Nguyên đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng điểm, gắn với các phong trào toàn quốc, đồng thời nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời, quan tâm người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa.

Ngày 30/10, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, giai đoạn 2025 – 2030.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại Đại hội (ảnh: TNO)

Đại hội có chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững”.

Dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên được triển khai sâu rộng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Cụ thể, kinh tế của tỉnh duy trì tăng trưởng bình quân 7,3%/năm, GRDP đạt hơn 202.900 tỷ đồng, thu ngân sách tăng 1,7 lần so với năm 2020.

Các phong trào tiêu biểu gồm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025”; “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phát biểu tại Đại hội (ảnh: TNO)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua thời gian qua. Đó là những minh chứng sinh động cho tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, Thái Nguyên với vị trí trung tâm, cầu nối chiến lược giữa vùng Trung du miền núi phía Bắc và đồng bằng Bắc Bộ sẽ có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Văn Chiến, trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân (ảnh: TNO)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị 41 của Bộ Chính trị về thi đua, khen thưởng; gắn thi đua với lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, hướng đến phát huy sức sáng tạo, khơi dậy sức mạnh nội sinh và huy động mọi nguồn lực cho phát triển.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Thái Nguyên đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng điểm, gắn với các phong trào toàn quốc như “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số,” “Xây dựng nông thôn mới,” “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; đồng thời nâng cao chất lượng khen thưởng, bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời, quan tâm người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa.

Ông Đỗ Văn Chiến trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Thái Nguyên (ảnh: TNO)

Trong dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề mà nhân dân Thái Nguyên phải gánh chịu trong các cơn bão số 10 và 11 vừa qua. Thời gian tới, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục chuyển hỗ trợ 30 tỷ đồng để giúp tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của đồng bào, chiến sĩ cả nước hướng về Thái Nguyên.

Tại đại hội, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh bước vào giai đoạn phát triển với không gian mở rộng, liên kết vùng được tăng cường. Thái Nguyên hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên kêu gọi toàn Đảng bộ và nhân dân thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác thi đua - khen thưởng...

Tại Đại hội, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước và Cờ thi đua của Chính phủ.

Đại hội cũng đã tổ chức giao lưu, gặp gỡ một số điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020- 2025.

Ông Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thái Nguyên đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030; kêu gọi toàn tỉnh thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.