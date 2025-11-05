'Nam tiến' – Hành trình dịch chuyển cho cơ hội sinh lời mới

Xu hướng “Nam tiến” của nhà đầu tư miền Bắc không chỉ đơn thuần vì mục tiêu sinh lời mà còn là hành trình tìm kiếm một cuộc sống an hòa, bền vững.

Trong đó, phía Đông TPHCM đang nổi lên như “miền đất hứa” mới, nơi hội tụ các yếu tố về khí hậu, hạ tầng, môi trường sống và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Bước vào chu kỳ mới của thị trường BĐS, đâu là điểm đến được giới đầu tư miền Bắc ưu tiên lựa chọn?

Trong bối cảnh thị trường bất động sản phía Bắc, nhất là Hà Nội, đang bước vào giai đoạn giá đã ở ngưỡng cao, nhiều nhà đầu tư tại đây bắt đầu tái cấu trúc danh mục, tìm kiếm những vùng đất mới có biên độ sinh lời tốt hơn. Khu vực phía Đông TPHCM với hạ tầng phát triển, quỹ đất rộng và giá còn “mềm” đang trở thành điểm đến chiến lược trong chu kỳ đầu tư mới.

Khu vực Đồng Nai cũng được nhắc tới là “điểm sáng” bởi nhiều dự án hạ tầng lớn đang triển khai, và có dòng vốn từ phía Bắc chuyển hướng vào. Ảnh Quỳnh Trần.

Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group, thời gian gần đây, nhiều dự án bất động sản tại TPHCM có tỷ lệ hấp thụ tốt trong ngày mở bán, nhất là những dự án có pháp lý minh bạch và vị trí đắc địa. Trong khi giá bất động sản tại Hà Nội tăng, biên độ lợi nhuận thu hẹp, thì TPHCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai vẫn còn nhiều dư địa phát triển, trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư phía Bắc đang tìm kiếm cơ hội đa dạng hóa danh mục trong chu kỳ mới.

Tuy nhiên, xu hướng “Nam tiến” không chỉ dừng lại ở yếu tố tài chính. TS. Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, cho rằng điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại miền Bắc, đặc biệt là sau những đợt mưa bão, lũ lụt, đã khiến nhiều người có xu hướng dịch chuyển vào Nam để sinh sống và đầu tư.

“Khi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt hơn, nhiều người có xu hướng di dân vào Nam để sinh sống, đầu tư. Lượng cầu tăng trong khi nguồn cung hạn chế đẩy giá lên cao”, ông Thuận chia sẻ.

Không chỉ là cơ hội đầu tư, các khu đô thị xanh ven sông đang trở thành lựa chọn trong hành trình “Nam tiến”.

Đồng tình với quan điểm này, một số chuyên gia cũng cho rằng đây là một sự chuyển dịch mang tính tự nhiên, khi nhu cầu sống an toàn, ổn định và gần gũi với thiên nhiên ngày càng được đề cao. Những yếu tố như khí hậu ấm áp, ít biến động, môi trường sống trong lành, cùng với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện đã giúp phía Đông TPHCM trở thành điểm đến không chỉ cho nhà đầu tư mà còn cho những ai đang tìm kiếm một cuộc sống chất lượng hơn.

Phía Đông TPHCM thu hút dòng vốn đầu tư

Trong bức tranh đô thị hóa của phía Đông TPHCM, Izumi Canaria – phân khu mới nhất của đô thị tích hợp Izumi City (Đồng Nai) nổi bật với xu hướng sống an hòa – nơi con người, thiên nhiên và công nghệ cùng giao hoà. Là phân khu compound cao cấp tọa lạc vị trí tiếp giáp sông và kênh đào trong quần thể khu đô thị quy hoạch bài bản, tích hợp các tiện ích hiện đại của đô thị như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, công viên sinh thái, Izumi Canaria không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi để sống trọn vẹn.

Izumi City nói chung và Izumi Canaria nói riêng mang đến nhịp sống thư thái giữa lòng đô thị.

Điểm khác biệt của Izumi Canaria nằm ở triết lý phát triển đô thị gắn liền với giá trị nhân văn. Không gian sống được thiết kế để khuyến khích sự kết nối giữa con người với nhau và với thiên nhiên. Những con đường rợp bóng cây, khu vườn xanh mát an tĩnh, lối dạo ven sông thoáng đãng – tất cả hòa quyện tạo nên một môi trường sống trong lành, thư thái và nuôi dưỡng cộng đồng cư dân gắn kết.

Không chỉ thu hút cư dân, Izumi Canaria còn là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư. Với vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Đông TPHCM, kết nối thuận tiện với các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc Long Thành – Dầu Giây, sân bay quốc tế Long Thành đi vào vận hành cuối năm 2025, khu vực này đang chứng kiến sự bùng nổ về hạ tầng và tốc độ đô thị hóa. Đặc biệt, giá còn “mềm” so với Hà Nội, cùng với tiềm năng tăng giá trong dài hạn đã giúp nơi đây gây chú ý với các nhà đầu tư chiến lược.

Nếu một thập kỷ trước, “Nam tiến” chỉ là câu chuyện của cơ hội tài chính, thì hôm nay, đó còn là hành trình tìm về miền đất an lành, nơi khí hậu, hạ tầng và giá trị sống cùng hòa làm một. Dòng người đi trước, dòng vốn đi theo, tạo nên một làn sóng dịch chuyển mang tính xã hội sâu sắc, phản ánh khát vọng sống tốt hơn, bền vững hơn của người Việt trong kỷ nguyên mới.

Phối cảnh tiện ích Izumi Canaria – dự án nổi bật tại phía Đông TPHCM đang mở bán.

Xu hướng “Nam tiến” không chỉ là chiến lược đầu tư thông minh mà còn là lựa chọn sống mang tính nhân văn. Những dự án như Izumi Canaria không chỉ đáp ứng nhu cầu về nhà ở, mà còn mở ra một chương mới, nơi con người được sống, làm việc và phát triển trong một môi trường hài hòa, bền vững và cảm hứng.

