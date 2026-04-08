Nam sinh VinUni viết phần mềm chữa ngọng L/N được hơn 200 giáo viên và 11.000 học sinh ở Hưng Yên sử dụng

SVO - Nguyễn Tuấn Hiệp - sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật điện & Máy tính (Đại học VinUni) - từ khi còn là một sinh viên năm nhất, năm hai, anh đã luôn quan tâm tới các vấn đề khởi nghiệp và giúp cho nhiều bạn trẻ có một dự án khởi nghiệp trọn vẹn nhất. Với phương châm làm việc “tích đức càng nhiều càng tốt”, anh luôn mong muốn những dự án mình sáng lập và đồng sáng lập đều có thể giúp đỡ cho nhiều người trong xã hội và tạo ra được giá trị tích cực cho cộng đồng. Nổi bật trong số đó là phần mềm luyện phát âm l/n, đang được gần 200 thầy cô áp dụng vào giảng dạy hơn 11000 học sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Hành trình tại VinUni

Người ta thường nghĩ, bất kỳ một ai có một sự lựa chọn khác biệt so với người khác, ắt có lý do lớn đằng sau. Thế nhưng, anh Hiệp chia sẻ vô cùng tự nhiên về quyết định của mình năm 18 tuổi: “Năm đó mình nhận được học bổng 90% từ trường đại học và mình cũng muốn dành thời gian còn lại cho những dự định khác nên mình đã lựa chọn VinUni là bến đỗ của hành trình tiếp theo của mình.”

Là khóa đầu tiên tại VinUniversity, anh Hiệp đã chứng kiến quá trình trường từ lúc đón khóa đầu tiên, góp sức xây dựng hệ thống các tổ chức chính trị. Anh Hiệp là phó Bí thư Đoàn trường Đại học VinUni nhiệm kỳ đầu tiên, đặt viên gạch cho các hoạt động chính trị Đoàn - Đảng tại ngôi trường quốc tế này.

Hai năm gap-year trọn vẹn với đam mê

Sau hai năm học tập tại VinUniversity, anh Hiệp được dấn thân vào những dự án khởi nghiệp trẻ. Với trọng trách là founder - người sáng lập, anh luôn muốn những dự án được thực hiện trơn tru, tỉ mỉ nhất. Thế nhưng, đến một lúc, anh cảm thấy bản thân không thể kham được những công việc khổng lồ khi trực tiếp điều hành các dự án. Sau khi tham khảo quyết định từ bạn bè, thầy cô và người thân, anh có một quyết định táo bạo: bảo lưu (gap-year) hai năm để có thể dành toàn tâm, toàn ý cho công ty khởi nghiệp của mình.

Nguyễn Tuấn Hiệp thiết kế và chế tạo thiết bị phát điện từ bước chân Dynapath Kinetic Tiles

Những dự án của anh không chỉ mang tính sáng tạo, tiên phong mà còn với mục đích cao cả hơn: giúp đỡ tới những người cần nó và lan tỏa một giá trị tích cực tới cộng đồng.

Hai dự án mà anh vô cùng tâm đắc là dự án NaviAI - một dự án mang tính đột phá ngay khi ChatGPT mới được sử dụng rộng rãi tại Việt Nam với khả năng tạo ra video, infographic bằng AI. Dự án thứ hai về ứng dụng xe thông minh - OpenADAS, hỗ trợ tài xế với các tính năng hiện đại, đảm bảo an toàn cho tài xế.

Và dự án mà anh vừa thực hiện đầu năm 2026 đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ mọi người xung quanh là phần mềm chữa ngọng n/l. Được biết, anh lập ra trang web với mục đích phi lợi nhuận vì nhu cầu ở một vài tỉnh ở đồng bằng sông Hồng, nơi nhiều người còn đang mắc ngọng n/l và gần đây, Chính phủ cũng rất quan tâm đến việc chữa ngọng cho người dân, đặc biệt là học sinh.

Tuấn Hiệp hỗ trợ phong trào khởi nghiệp tại Đại học VinUni

Ban đầu anh gửi website cho một vài giáo viên và mẹ của anh - một nhà giáo để dùng thử và lập tức sửa những lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. Sau đó, mọi người cứ truyền tai nhau về website đó và đến nay đã có hơn 11000 học sinh tiếp cận với sản phẩm này và có thể giúp các em chữa ngọng n/l - vốn là một vấn đề của nhiều người tại quê hương anh (Hưng Yên).

Làm việc xuất phát từ “tích đức”

Chia sẻ thêm về những dự án phi lợi nhuận như dự án chữa ngọng n/l, anh Hiệp hóm hỉnh nói: “Mình lúc trước có đi xem tử vi thì mình thấy mình cần phải đi làm những công việc đóng góp cho cộng đồng nhiều, tích đức cho chính bản thân mình.”

Tuấn Hiệp cùng các bạn ở trường test sản phẩm phần mềm OpenADAS, kết nối điện thoại với xe ô tô để biến xe thành xe thông minh

Dù chỉ là câu đùa vui vẻ, thế nhưng trong các dự án mà bản thân sáng lập, anh Hiệp luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên hàng đầu: “Mình tin rằng một dự án muốn đạt được thành công bền vững, nó phải tạo giá trị, phải giải quyết được một nỗi đau (pain point) thực tế của xã hội trước khi nghĩ đến những con số tài chính. Với mình, công nghệ dù có cao siêu như AI hay hiện đại như ứng dụng xe thông minh thì mục đích cuối cùng vẫn là phục vụ con người. Nếu NaviAI giúp người trẻ tiếp cận công nghệ dễ dàng hơn, OpenADAS bảo vệ sự an toàn của tài xế trên mọi cung đường, thì dự án chữa ngọng n/l chính là cách mình trả ơn quê hương, giúp các em nhỏ tự tin hơn vào bản thân mình.”

Trong kỷ nguyên của thuật toán và trí tuệ nhân tạo, giá trị khác biệt nhất của con người chính là lòng trắc ẩn. Khi công nghệ được dẫn lối bởi cái tâm, nó không còn là những mô-đun khô khan mà trở thành nhịp cầu kết nối những hy vọng mới. Hãy cứ dấn thân với đam mê, nhưng đừng quên rằng mục đích cuối cùng của sáng tạo là phụng sự con người.