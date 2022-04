Nam sinh trường chuyên về đích hoàn hảo, ngược dòng giành vòng nguyệt quế Olympia

TPO - "Godsaeng" đang trở thành xu hướng mới với giới trẻ xứ Hàn, đó là nâng cao năng lực bản thân bằng cách đạt được những mục tiêu nhỏ hàng ngày, thay cho lối sống YOLO (You Only Live Once, nghĩa là Bạn Chỉ Sống Một Lần, để chỉ lối sống hết mình, sao cho thật ý nghĩa, trọn vẹn, không lãng phí).