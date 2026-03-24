Nam sinh gây sốt với video "gửi bản thân 10 năm sau" cùng bà nội, nhiều sao Việt gửi lời chúc

HHTO - Video mà nam sinh Nguyễn Minh Nhựt cùng bà nội nhắn gửi đến bản thân 10 năm sau gây xúc động, thu về hơn 27 triệu lượt xem trên TikTok cùng nhiều lời chúc từ sao Việt.

Trong lúc trào lưu "gặp bản thân 10 năm trước/sau" đang phủ sóng mạng xã hội, một video giản dị của nam sinh Nguyễn Minh Nhựt (biệt danh Nhựt Nhỏ) ở An Giang bất ngờ gây sốt mạnh mẽ. Đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cuộc trò chuyện chân thành giữa cậu và bà nội trong căn bếp nhỏ đã nhanh chóng gây sốt, thu hút hơn 27 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải trên TikTok. Không cần hiệu ứng cầu kỳ hay kịch bản phức tạp, video chạm đến trái tim người xem bởi sự giản dị, ấm áp và hồn nhiên nhưng gây xúc động mạnh mẽ.

Đoạn video theo trào lưu "gặp bản thân 10 năm sau" cùng bà nội của bạn Nhựt Nhỏ. Nguồn: @nhutminnho

Mở đầu clip, Minh Nhựt nhẹ nhàng giải thích cho bà nội về ý tưởng "gửi lời cho 10 năm sau". Bà nội của cậu liền cười, đáp thật thà: "Giờ biết nói gì, không biết còn sống tới 10 năm nữa không?". Câu nói nửa đùa nửa thật của nội khiến Minh Nhựt hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng kéo cảm xúc trở lại bằng mong ước rằng bà sẽ sống thật lâu, thậm chí tới 150 tuổi.

Sau đó, Nhựt Nhỏ gửi lời đến bản thân của 10 năm sau rằng: "Anh Nhựt ơi, lúc đó không biết anh có kiếm được thật nhiều tiền để đưa ông bà nội đi du lịch khắp nơi trên thế giới luôn. Lúc đó, anh có còn hạnh phúc giống như em bây giờ không? Không biết lúc đó anh có còn quay TikTok với bà nội không nữa? Không biết thời điểm đó có thực hiện được ước mơ của mình không? Và mình có kiếm được thật nhiều tiền xây cho ông bà nội một căn nhà lớn? Mình có nổi tiếng không? Ước mơ của mình là nổi tiếng, được nhiều người biết đến, được đi đóng phim... Nhưng ước mơ đó nó viển vông quá đúng không? Nhưng mà em mong là hai đứa mình cùng nhau cố gắng để thực hiện ước mơ đó".

Hình ảnh Nhựt Minh bên cạnh bà nội.

Bên dưới video, nhiều bình luận xúc động đến từ cư dân mạng và thậm chí nghệ sĩ nổi tiếng đã cổ vũ, gửi lời chúc đến hai bà cháu. Nhiều ngôi sao như Tăng Duy Tân, Diệu Nhi, Quang Tuấn, Hải Nam... đều hy vọng bà nội của Minh Nhựt thật khỏe và bạn sẽ sớm hoàn thành ước mơ xây nhà cho ông bà.

Nhiều nghệ sĩ vào bình luận, gửi lời chúc tốt đẹp đến cho hai bà cháu.

Sinh năm 2008, Minh Nhựt hiện đang học tại trường THPT Võ Thành Trinh (huyện Chợ Mới, An Giang). Mặc dù đã 18 tuổi, Minh Nhựt chỉ cao khoảng 1m35, dáng người nhỏ nhắn như học sinh tiểu học. Sau khi bố mẹ ly hôn, cậu sống cùng ông bà nội từ nhỏ. Bố cậu mất đột ngột, mẹ đi bước nữa và ít liên lạc. Ông bà nội đã lớn tuổi nhưng vẫn chăm chỉ lao động: bà giữ xe ở chợ, ông làm lao động tự do để nuôi cháu. Hiện tại, gia đình đang ở nhờ căn nhà của người cô họ. Ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngoài giờ học, Nhựt từng đi làm thêm bưng bê ở quán cà phê, quán ăn để phụ tiền học và điện nước cho ông bà.

Minh Nhựt chụp cùng ông bà, cũng là ảnh đại diện trang TikTok mà cậu đang cài đặt.

Tháng 11/2024, với chiếc điện thoại cũ từ chủ quán tặng, Minh Nhựt biết đến TikTok và bắt đầu quay video. Cậu thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường như đi học, nấu cơm, trò chuyện, ăn uống hay sinh hoạt cùng ông bà, thu hút hàng triệu lượt xem nhờ sự dễ thương, gần gũi và hiếu thảo của cậu. Trong đó, bà nội thường xuyên xuất hiện trong các video của Minh Nhựt như một cách cậu lưu giữ kỷ niệm.

Thông thường, Minh Nhựt mất khoảng 1 giờ để tự quay video, rồi dùng các phần mềm như CapCut để chỉnh sửa. Kênh TikTok của Nhựt hiện thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, giúp cậu có thể nhận một số quảng cáo nhỏ, kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình.