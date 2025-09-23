Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Nam diễn viên mắc bệnh chỉ 1% người Hàn Quốc gặp phải

Minh Vũ

TPO - Nam diễn viên Lee Dong Gun mắc bệnh hiếm gặp chỉ 1% người Hàn Quốc từng bị. Gương mặt biến dạng của anh khiến người hâm mộ lo lắng.

Mới đây, trong chương trình giải trí My Little Old Boy của đài SBS phát sóng ngày 21/9, nam diễn viên Lee Dong Gun đã đến bệnh viện thăm khám khi anh có dấu hiệu bị đỏ một bên mắt không rõ nguyên nhân.

Lee Dong Gun chia sẻ: "Căn bệnh xảy ra ít nhất một lần mỗi tháng. Có những lúc cơ thể anh đau đớn tới mức hít thở cũng khó khăn như bị dùi đâm". Các bác sĩ chẩn đoán đây là căn bệnh hiếm, chỉ khoảng 1% người Hàn Quốc mắc phải. Tên bệnh cụ thể chưa được tiết lộ, tuy nhiên nam diễn viên và mẹ rất lo lắng. Tình hình sức khỏe của Lee Dong Gun sẽ được tiết lộ chi tiết trong tập mới của chương trình, phát sóng vào ngày 28/9.

lee-dong-gun12.jpg
Lee Dong Gun bị đau mắt đỏ thường xuyên.

Theo Naver, Lee Dong Gun sinh năm 1980, vào đầu những năm 2000, anh được xem là một trong những diễn viên đẹp trai nhất của K-drama, được biết đến nhiều qua bộ phim Chuyện tình Paris.

Lee Dong Gun tham gia showbiz với vai trò ca sĩ, sau đó anh bén duyên với diễn xuất và thăng hoa. Danh tiếng nam diễn viên tăng cao sau loạt phim Cô dâu nhỏ xinh, Hoàng hậu 7 ngày, Lấy anh em dám không, Người nổi tiếngChuyện hợp tan...

Lee Dong Gun và Jo Yoon Hee gặp nhau sau khi quay bộ phim truyền hình Tiệm may quý ông, tiến đến hẹn hò sau khi nam diễn viên chia tay thành viên nhóm T-ARA Jiyeon. Chuyện tình chỉ kéo dài ba năm, hai người ly hôn vào năm 2020, có con gái chung. Lee Dong Gun hiện điều hành một quán cà phê tại đảo Jeju.

lee-dong-gun7a.jpg
Sự nghiệp của Lee Dong Gun tụt dốc vì ồn ào đời tư.

Lúc ly hôn, Lee Dong Gun bị truyền thông Hàn chỉ trích. Vợ cũ nhiều lần nói chồng vô tâm, quên cả kỷ niệm một năm ngày cưới. Anh còn bị khui lại chuyện phản bội Jiyeon, đào hoa bậc nhất ở showbiz Hàn. Hiện tại, nam diễn viên hẹn hò với bạn gái kém 16 tuổi.

Minh Vũ
#Chuyện tình Paris #Lee Dong Gun #sao Hàn Quốc #Jo Yoon Hee #Jiyeon

Xem thêm

