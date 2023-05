Nam Bộ mưa diện rộng kéo dài đến bao giờ?

Trong ngày và đêm 12/5, khu vực Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Ngày 12/5, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ phát đi bản tin dự báo mưa diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở khu vực Nam Bộ. Theo đó, trong ngày và đêm 12/5, khu vực Nam Bộ có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Dự báo tình hình mưa ở khu vực Nam Bộ trong ngày 12//5:

Khu vực Thời gian ảnh hưởng Tổng lượng (mm) Miền Đông Từ 0 giờ đến 23 giờ ngày 12-5 30-60, có nơi trên 70 Miền Tây Từ 0 giờ đến 23 giờ ngày 12-5 30-60, có nơi trên 70 TPHCM Từ 0 giờ đến 23 giờ ngày 12-5 30-60, có nơi trên 70

"Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch. Khả năng đợt mưa diện rộng tại Nam Bộ kéo dài đến hết ngày 12/5", Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ cảnh báo.

Trong đó, TPHCM nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ C.

Thời tiết khu vực Lâm Đồng nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều, tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Đà Lạt nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ C, thấp nhất từ 16 đến 17 độ C.

Khu vực Ninh Thuận - Bình Thuận nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C.

Khu vực miền Đông Nam Bộ nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Buổi sáng có mưa rào vài nơi, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C, riêng Vũng Tàu từ 31 đến 32 độ C.

Miền Tây Nam Bộ nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Buổi sáng có mưa vài nơi, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C.

Ngày 13-5 mưa sẽ giảm dần.

Trong ngày hôm qua (11/5), khu vực Nam Bộ đã có mưa dông xảy ra diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa ghi nhận trong ngày này tại một số nơi như Đồng Ban (Tây Ninh) là 66mm, Long Khánh và Thanh Sơn (Đồng Nai) lần lượt là 50,2mm và 57,2mm, Tri Tôn (Kiên Giang) là 55,2mm, Thới Sơn và Châu Đốc (An Giang) lần lượt là 41,6mm và 39,8mm, Càng Long (Trà Vinh) là 32,5mm.

