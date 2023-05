Nam Bộ kết thúc đợt nắng nóng diện rộng, mưa có xu hướng tăng

TPO - Từ hôm nay (8/5), TPHCM và khu vực Nam Bộ kết thúc đợt nắng nóng diện rộng, mưa sẽ có xu hướng gia tăng. Thời tiết có mây, có mưa rào và dông, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông…

Sáng 8/5, thời tiết TPHCM có nhiều mây, nắng yếu, không còn oi bức như những ngày trước.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày hôm qua (7/5), khu vực Nam Bộ và TPHCM tiếp tục có nắng nóng diện rộng, tại các tỉnh miền Đông, nắng nóng đã có xu hướng thu hẹp.

Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ dao động từ 35,1 - 36,7 độ C, cao nhất là tại TP Biên Hòa (Đồng Nai): 36,7 độ C, Tây Ninh: 36,7 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh, thành miền Tây là từ 35,1 - 36,8 độ C, tại Cao Lãnh (Đồng Tháp): 36,8 độ C, Châu Đốc (An Giang): 36,8 độ C.

Cơ quan dự báo khí tượng dự báo, trong hôm nay (8/5) và ngày mai (9/5), nắng nóng sẽ thu hẹp trên khu vực Nam Bộ, cường độ giảm dần và chấm dứt đợt nắng nóng diện rộng trên khu vực.

Trong 3 - 5 ngày tới, nắng nóng kết thúc trên khu vực các tỉnh miền Đông, miền Tây. Mưa có xu hướng gia tăng, thời tiết có mây, có mưa rào và dông, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.