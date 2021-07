Mỹ tính cách trừng phạt Trung Quốc vì tấn công mạng

TP - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thảo luận nội bộ về việc có nên hay dùng cách nào để trừng phạt Trung Quốc vì các hoạt động tấn công mạng, trong bối cảnh các chuyên gia chất vấn vì sao Nhà Trắng không đi xa hơn để trừng phạt Bắc Kinh mà chỉ đưa ra cáo buộc nước này tấn công hệ thống email của Microsoft hồi đầu năm nay.

Mỹ và các đồng minh quốc tế cáo buộc Trung Quốc dùng “tin tặc theo hợp đồng” để thực hiện các cuộc tấn công khắp thế giới. Tuy nhiên, Mỹ lần này không đưa ra biện pháp trừng phạt hay trục xuất ngoại giao nào, khác cách đáp trả Nga với cáo buộc tương tự cách đây mấy tháng.

Hồi tháng 4, Mỹ cáo buộc các cơ quan tình báo Nga đứng sau vụ do thám quy mô lớn nhằm vào hãng phần mềm SolarWinds, đồng thời đưa ra biện pháp trừng phạt các công ty công nghệ và tài chính Nga và trục xuất 10 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Washington. Lần này, chính quyền Mỹ chưa có hành động trừng phạt nào khi cáo buộc Bộ Công an Trung Quốc hỗ trợ chiến dịch tấn công ồ ạt hệ thống email của Microsoft và thực hiện các cuộc tấn công bằng mã độc để đòi tiền chuộc (ransomware) trên khắp thế giới.

Hai cách phản ứng khác nhau này khiến giới chuyên gia an ninh mạng đặt câu hỏi. “Tôi nghĩ là có vấn đề khi thiếu biện pháp trừng phạt. Trung Quốc sẽ không nhận được cảnh báo nghiêm khắc và chắc chắn sẽ không có lý do gì để thay đổi hành vi”, ông Adam Segal, một chuyên gia về an ninh mạng công tác tại Hội đồng Đối ngoại (một tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách), nói với CNN.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh không có sự phân biệt nào trong cách phản ứng của Mỹ đối với Nga và Trung Quốc. Trong cuộc họp báo ngày 20/7, Tổng thống Biden gợi ý sẽ có hành động khi ông nói với các phóng viên rằng “cuộc điều tra vẫn chưa xong”. Theo các chuyên gia an ninh mạng, Mỹ có thể dùng sắc lệnh ký từ thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, cho phép Mỹ trừng phạt các bên hỗ trợ hoặc hưởng lợi từ hoạt động do thám. Sắc lệnh này vẫn nằm trên giấy và chưa được sử dụng lần nào.

Các cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc đã lập tức lên tiếng đáp trả. Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Liu Pengyu gọi cáo buộc của Mỹ là “vô trách nhiệm”. “Chính phủ Trung Quốc và các nhân sự liên quan không bao giờ tham gia các cuộc tấn công mạng hay ăn cắp trên mạng”, ông Liu tuyên bố ngày 19/7.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Na Uy ra tuyên bố nói rằng Trung Quốc là nước bảo vệ an ninh mạng và dẹp bỏ bất kỳ hình thức tấn công mạng nào. Na Uy đột ngột nói rằng vụ tấn công mạng hồi tháng 3 vào hệ thống email của quốc hội nước này xuất phát từ Trung Quốc mà không có liên lạc từ trước với phía Trung Quốc để thẩm định thông tin. “Có thể chất vấn và nghi ngờ liệu đây có phải sự thao túng chính trị một cách thông đồng hay không”, tuyên bố nêu rõ, đồng thời yêu cầu Na Uy cung cấp bằng chứng cho cáo buộc của nước này.