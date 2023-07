Mỹ điều hàng chục máy bay chiến đấu F-35 đến Trung Đông

TPO - Hàng chục máy bay chiến đấu F-35 của không quân Mỹ đã đến Trung Đông để tăng cường sức mạnh không quân đồng thời ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực.

Việc triển khai hàng chục chiến đấu cơ đã được xác nhận bởi Bộ Tư lệnh Trung tâm Không quân Mỹ. Phi đội F-35 đã xuất phát từ căn cứ không quân Hill ở bang Utah, Mỹ.

Đại tá Michael Andrews, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Trung tâm Không quân Mỹ ngày 26/7 cho biết: "Cùng với các đồng minh, đối tác trong khu vực và hải quân Mỹ, F-35 sẽ phối hợp với máy bay chiến đấu A-10 và F-16 để giám sát eo biển Hormuz".

Cũng theo Đại tá Michael Andrews, việc triển khai này thể hiện cam kết của Mỹ trong việc đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực, thông qua hỗ trợ hàng hải và hỗ trợ cho sứ mệnh lâu dài của liên minh. Do các yêu cầu về an toàn an ninh, Mỹ không tiết lộ thời gian triển khai cũng như địa điểm cụ thể.

Thông báo này được đưa ra sau khi Mỹ cáo buộc Iran đã bắt giữ tàu chở dầu của nước này tại khu vực eo biển Hormuz. Việc triển khai máy bay chiến đấu cũng diễn ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng lo ngại các máy bay chiến đấu của Nga có hành vi "quấy rối" máy bay Mỹ trên bầu trời Syria.

Trước đó, vào ngày 17/7, Lầu Năm Góc cũng đã thông báo về việc triển khai thêm máy bay chiến đấu F-35 và F-16 cùng với một tàu chiến tới Trung Đông.

Quỳnh Như