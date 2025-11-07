Múa rối nước Việt Nam - Điểm sáng tại Lễ hội Quốc tế Sithan 2025 Thái Lan

Từ ngày 3 đến 5/11, Lễ hội Sithan 2025 diễn ra tại Đại học Khon Kaen, được xem là sự kiện văn hóa quốc tế lớn nhất khu vực Đông Bắc Thái Lan. Lễ hội năm nay quy tụ hàng chục đoàn nghệ thuật truyền thống trong và ngoài nước tham gia diễu hành, biểu diễn ca múa nhạc và giới thiệu nhiều loại hình văn hóa đặc sắc.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh (áo đen) cùng phu nhân, bên trái là Lãnh sự Lào Somsack Vilaythone, cùng các lãnh đạo tỉnh Khon Kaen và Trường Đại học Khon Kaen.

Trong ba ngày, sự kiện thu hút hơn 300.000 lượt khán giả đến trải nghiệm và thưởng thức không gian văn hóa đa dạng của các quốc gia trong khu vực.

Lần đầu tiên tham gia Liên hoan Múa rối quốc tế trong khuôn khổ Lễ hội quốc tế Sithan 2025, đoàn nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam đã mang đến chương trình biểu diễn thành công, để lại ấn tượng sâu sắc về nghệ thuật sân khấu dân gian, một trong những sản phẩm đặc trưng của nền văn hóa lúa nước Việt Nam.

Các tiết mục múa rối nước kể những câu chuyện mộc mạc về đời sống đồng quê qua chuyển động uyển chuyển của những con rối gỗ trên mặt nước. Khán giả Thái Lan, kiều bào và bạn bè quốc tế như được dẫn dắt vào thế giới sinh động với hình ảnh chú Tễu hóm hỉnh, cảnh đánh cá, cấy lúa, hội làng và những vũ điệu dân gian rộn rã. Nhiều người lần đầu được trải nghiệm loại hình nghệ thuật độc đáo, nơi mặt nước hóa sân khấu và đôi tay nghệ sĩ khéo léo kể nên câu chuyện dân gian bằng ngôn ngữ của rối.

Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh và phu nhân, Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại Thái Lan Liu Hongmei (áo đen ở giữa) cùng bà con kiều bào và đoàn nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam.

Bên cạnh múa rối nước, các tiết mục rối cạn hiện đại kết hợp ánh sáng, âm nhạc và kỹ thuật sân khấu đã cho thấy sức sống của nghệ thuật múa rối Việt Nam trong dòng chảy đương đại. Những màn biểu diễn như “Vui hội ngày mùa”, “Trẩy hội mùa Xuân” hay “Vũ điệu tâm linh” tạo nên cầu nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện tinh thần sáng tạo, hội nhập của nghệ sĩ Việt.

Chương trình là kết quả hợp tác giữa Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Trường Đại học Khon Kaen và Nhà hát Múa rối Việt Nam, thể hiện sinh động vai trò của ngoại giao văn hóa trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Thái Lan. Lãnh đạo Trường Đại học Khon Kaen và Ban Tổ chức đánh giá cao, hoan nghênh sự tham gia của đoàn Việt Nam. Sự chủ động tích cực, thể hiện đậm nét văn hoá truyền thống của Việt Nam đã góp phần làm Lễ hội Sithan 2025 thêm phong phú, hấp dẫn, đồng thời phản ánh tinh thần chủ động hợp tác, giao lưu văn hóa của Việt Nam với các nước trong khu vực.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kean Đinh Hoàng Linh (thứ tư từ phải) và đoàn nghệ thuật Việt Nam tham gia Liên hoan Múa rối quốc tế trong khuôn khổ Lễ hội quốc tế Sithan 2025.

Đối với cộng đồng người Việt tại Thái Lan, chương trình của Nhà hát Múa rối Việt Nam không chỉ là dịp thưởng thức nghệ thuật quê hương mà còn khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc – dòng chảy thiêng liêng kết nối bà con kiều bào với Tổ quốc.