Xã hội

Google News

Mưa lớn, miền núi Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng nhiều điểm

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một số điểm sạt lở nguy hiểm xuất hiện tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng gây cản trở giao thông.

Theo ghi nhận, sáng nay 26/10, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt các xã miền núi mưa lớn, nước lũ đổ về gây sạt lở một số điểm.

Theo UBND xã Trà Tập, buổi sáng 26/10 địa bàn có mưa lớn, một số nơi đã ghi nhận sạt lở.

Trên tuyến Quốc lộ 40D, đoạn qua khu Thác 5 tầng đang bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường; cầu tạm quốc lộ 40B đoạn qua xã Tiên Ngọc bị ngập nước nguy hiểm; đoạn dốc Tờn, quốc lộ 40B (xã Lãnh Ngọc) cũng xuất hiện sạt trượt.

sat-lo-1.jpg
Sạt lở trên quốc lộ 40B

Trong khi đó, tuyến đường từ xã Trà Tập hướng đi xã Trà Cang cũ cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không di chuyển qua khu vực này trước khi lực lượng chức năng bố trí phương tiện đến thông tuyến.

Tại xã Trà Liên, một số cầu tạm đường vào xã cũng đã bị ngập khiến các phương tiện lưu thông khó khăn, nguy hiểm.

3192451828326000349.jpg
Đoạn dốc Tờn, quốc lộ 40B xã Lãnh Ngọc ngập nước, đất đá sạt trượt khiến phương tiện đi lại khó khăn, nguy hiểm.
cau-tam-vao-tra-lien-9376.jpg
Cầu tạm đường vào xã Trà Liên bị ngập gây khó khăn phương tiện đi lại.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ qua (từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 26/10), trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Thăng Bình 103.2 mm, Trà Leng 99.4 mm, Trà Dơn 96.8 mm, Tam Trà 91.6 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc TP Đà Nẵng đã gần bão hòa (trên 90%).

Cảnh báo 6 giờ tới trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều xã/ phường.

Hoài Văn
#Đà Nẵng #mưa lớn #sạt lở đất #ngập lụt #giao thông #thời tiết #cảnh báo

