Mưa lớn gây sạt lở tại huyện miền núi ở Bình Định

TPO - Tại huyện miền núi An Lão (Bình Định) mưa lớn đã gây ra tình hình sạt lở, trong đó có 2 điểm tại suối Tình Cảm và tuyến đường thôn 4 đi thôn 2 xã An Nghĩa.

Sáng 11/10, ông Đỗ Đình Biểu - Trưởng phòng NN&PTNT huyện An Lão (Bình Định) cho hay, mưa lớn đã gây ngập các tuyến đường ĐT 629, đoạn Trà Cong các cầu tràn các xã An Hòa (2 điểm), xã An Nghĩa (3 điểm), xã An Quang (1 điểm), xã An Vinh (2 điểm).

Tại địa phương cũng đã xảy ra tình hình sạt lở, trong đó có 2 điểm tại suối Tình Cảm (xã An Quang); tuyến đường thôn 4 đi thôn 2 xã An Nghĩa bị sạt lở đất 1 vị trí, khối lượng sạt lở ước tính khoảng 100m3. Tại xã An Vinh, sạt lở đất đã ảnh hưởng tới 4 hộ dân, trong đó có hộ ông Đinh Văn Vinh có nguy cơ sạt lở mức độ nguy hiểm, địa phương đang di dời người và tài sản hộ ông Vinh đến nơi an toàn.

Ông Đỗ Tùng Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão cho hay, tại điểm sạt lở suối Tình Cảm đây là tuyến đường độc đạo từ xã An Hòa lên xã An Toàn, An Nghĩa. Hai xã có khoảng 400 hộ với gần 2.000 nhân khẩu chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số.

Mặt đường rộng 5,5m tuy nhiên, sạt lở đã ăn sâu vào khoảng gần 1m (sạt lở taluy âm khoảng 400m3). Hiện giao thông không bị chia cắt, vẫn lưu thông bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, địa phương giao Phòng Kinh tế hạ tầng tiến hành rào chắn để cảnh báo cho người dân. Sau khi hết mưa sẽ tiến hành khắc phục.

Riêng tuyến thôn 4 đi thôn 2 xã An Nghĩa có khối lượng sạt lở nhỏ, địa phương cũng huy động người dân tự khắc phục.