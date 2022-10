Quảng Nam phố 'biến thành sông', hàng loạt phương tiện chết máy

TPO - Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) ngập sâu, có nơi gần cả mét. Hàng loạt phương tiện chết máy dắt bộ trong mưa.

Quốc lộ 14H, tắc đường tại Km38+40, Km32+650 (cầu sông Vàng), Km0+700 - Km1+700; Quốc lộ 14B Tại Km32+550 (xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc); tại vị trí Km18+100 do sạt lở đất, đá; các tuyến Quốc lộ 14D đoạn qua xã Ta Bhinh, và Xã Chaval huyện Nam Giang; QL 14H đoạn qua P. Cẩm Châu, TP Hội An, xã Duy Phước, Duy Sơn huyện Duy Xuyên, xã Quế Trung huyện Nông Sơn, Xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn; Quốc lộ 40B qua Xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My bị ngập nước.

Nhiều tuyến giao thông DT 608, 609, 611, 612,615, 617 tại thị xã Điện Bàn, huyện Đại Lộc, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành… bị tắc đường do mưa lớn ngập nước.