Du khách xắn tay cùng người dân dọn dẹp phố cổ Hội An sau bão Noru

Ông Nguyễn Trần Vũ, Chủ tịch UBND phường Minh An (thành phố Hội An) cho biết, sau bão, nước thượng nguồn sông Thu Bồn đổ về nhiều nên chính quyền đã thông báo mức báo động 3 để người dân chủ động đối phó. Đến mùa mưa bão, một số tuyến phố cổ bị ngập. Nếu ở mức báo động 3 thì có khoảng 50% số nhà cổ ngập trong nước. Những căn nhà cổ có niên đại hơn một trăm năm thì người dân đều sống như thế cả. Gia đình nào cũng có kinh nghiệm sắp xếp đồ đác, cứ có thông báo là họ kê đồ lên cao. Theo thống kê sau bão, trên địa bàn phường Minh An không có thiệt hại về nhà, nhà cổ và các di tích. Trên địa bàn chủ yếu chỉ có cây cối đổ, phường Minh An đã tổ chức dọn dẹp sạch sẽ để đón du khách.