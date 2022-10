Mưa rất lớn, tuyến Quốc lộ 1 qua TT-Huế ngập nặng

TPO - Mưa rất lớn từ vùng thượng nguồn núi Bạch Mã khiến nước lũ tràn về đồng bằng, gây ngập hàng trăm mét Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế).

Theo đó, trong sáng 10/10, do mưa rất lớn ở vùng núi Bạch Mã, huyện Phú Lộc, với lượng mưa đo được trên 250mm, khiến nước lũ từ thượng nguồn ồ ạt đổ về đồng bằng tràn qua nhiều tuyến đường, trong đó có đoạn Km 867+200 thuộc tuyến Quốc lộ 1 qua địa phận xã Lộc Trì.

Mưa lũ đã gây úng ngập cục bộ đoạn Quốc lộ 1 qua xã Lộc Trì từ 0,3-0,4m, trên chiều dài khoảng 200m.

Mưa lũ gây ngập Quốc lộ 1 đã làm hàng ngàn xe container, xe tải chở hàng hóa, xe khách, ô tô con… lưu thông qua đoạn đường này đã bị ùn tắc một phần.

Trong ngày 10/10, Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) Phú Lộc (Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế) và Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc đã huy động gần 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia túc trực điều tiết, hướng dẫn các phương tiện và hỗ trợ người dân điều khiển xe gắn máy gặp sự cố ngập nước di chuyển an toàn qua đoạn đường ngập lụt.

Trao đổi với PV, thiếu tá Huỳnh Tuế - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc, cho biết, sau khi nhận tin báo nước lũ lớn từ thượng nguồn đổ về tràn qua tuyến Quốc lộ 1 ở xã Lộc Trì, toàn bộ cán bộ chiến sĩ thuộc đơn vị được điều động đến điểm ngập lụt cục bộ để thực hiện nhiệm vụ giúp người dân và hướng dẫn phương tiện qua lại an toàn, hạn chế ùn ứ.

“Không chỉ hàng ngàn ô tô gặp khó khăn khi di chuyển qua đoạn đường ngập lụt cục bộ, trên tuyến còn có rất nhiều người dân, công nhân, giáo viên, phụ huynh chở con em đi học bằng xe máy đi qua đoạn đường có lũ dâng. Anh em trong đơn vị đã túc trực, bám đường để giúp đỡ, hướng dẫn người dân đi xe máy không chạy xe và dắt xe vào những khu vực ngập sâu gây nguy hiểm”, thiếu tá Huỳnh Tuế thông tin.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, trên địa bàn tỉnh dự báo có mưa rất lớn từ ngày 10 đến 12/10, với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150-300mm, trong đó tại 2 huyện Phú Lộc và Nam Đông có lượng mưa rất to trên 350mm. Do đó, các địa phương cần chủ động có các biện pháp ứng phó mưa lũ, ngập lụt nhằm phòng tránh thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.