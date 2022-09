Hình ảnh quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh chìm trong biển nước

TPO - Tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị ngập sâu, nước chảy xiết, lực lượng chức năng đã cắm biển cấm phương tiện qua lại.

Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, quốc lộ 1A, đoạn xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị ngập sâu, nước chảy xiết. Hiện lực lượng chức năng đã cắm biển cấm mọi phương tiện qua lại tại tuyến đường này để đảm bảo an toàn.

Ông Đặng Văn Hoài - Chủ tịch UBND xã Xuân Lam huyện Nghi Xuân cho hay, khu vực quốc lộ bị ngập từ rạng sáng nay (30/9). Đoạn ngập sâu có chiều dài khoảng 50m, độ sâu từ 0,5-0,7m, nước chảy xiết, nguy cơ mất an toàn khi phương tiện qua lại.

Theo đó lực lượng chức năng bố trí chốt chặn hai đầu, phía Bắc, phân luồng từ cầu Bến Thủy 2 (thị trấn Xuân An), phía Nam từ ngã tư ở trung tâm thị xã Hồng Lĩnh để cấm mọi phương tiện đi vào vùng nguy hiểm.

Những ngày qua do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 4, Hà Tĩnh mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về mực nước Sông Lam vẫn đang có chiều hướng lên cao. Hiện tại, một số tuyến đường vào UBND các xã Xuân Hồng, Xuân Lam cũng đã bị ngập cục bộ, các phương tiện không thể qua lại.

Một số hình ảnh quốc lộ 1A bị ngập sâu: