'Mưa đỏ' càn quét giải thưởng, bất ngờ màn vinh danh Việt Hương

TPO - Đêm trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 12 khép lại tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) với việc trao 33 giải thưởng (trong đó có đến 22 giải cá nhân) từ điện ảnh, truyền hình cho đến nội dung trực tuyến Việt trong năm qua.

Ê-kíp Mưa đỏ càn quét mảng điện ảnh

Ở lĩnh vực điện ảnh, tác phẩm Mưa đỏ trở thành tâm điểm khi giành cú đúp quan trọng nhất gồm Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc dành cho đạo diễn Đặng Thái Huyền. Bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất tiếp tục được ban tổ chức Ngôi sao xanh đánh giá cao, sau cơn mưa giải thưởng ở mùa Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Không chỉ giành hai giải quan trọng nhất, nhiều cá nhân trong ê-kíp Mưa đỏ được vinh danh. Ở bảng Nam diễn viên phụ xuất sắc, diễn viên Phương Nam được xướng tên nhờ vai Tạ. Anh vượt hai đề cử còn lại là Trần Ngọc Vàng (Tử chiến trên không) và Tiến Luật (Nụ hôn bạc tỷ).

Trên sân khấu nhận giải, Phương Nam gửi lời cảm ơn ê-kíp và đạo diễn, cho biết đây là vai diễn nhiều áp lực và “có sức nặng đặc biệt về cảm xúc”. Nam diễn viên còn diễn lại một phân đoạn ngắn từ phim theo đề nghị từ phía đạo diễn sân khấu.

Ở hạng mục Sáng tạo xuất sắc, giải thuộc về Vũ Việt Hưng (Thiết kế mỹ thuật - Mưa đỏ). Đây là hạng mục ghi nhận đóng góp của đội ngũ làm nghề phía sau với các mảng quay phim, âm nhạc, thiết kế, kỹ xảo, phục trang, ca khúc vốn ít khi được chú ý ở các lễ trao giải.

Ê-kíp Mưa đỏ thắng lớn tại Ngôi Sao Xanh lần thứ 12.

Giải Nam diễn viên được yêu thích nhất do khán giả bình chọn gọi tên Steven Nguyễn (vai Quang - Mưa đỏ) với 9.179.850 lượt bình chọn. Song song ở bảng nữ là sự chiến thắng của Đoàn Thiên Ân (vai Thúy Vân - Nụ hôn bạc tỷ) với 8.004.255 lượt bình chọn, cho thấy sức nóng từ khán giả trẻ với dòng phim giải trí hiện đại.

Mưa đỏ khép lại một đêm "càn quét" giải thưởng với chiến thắng của Steven Nguyễn - Lê Hạ Anh (vai Quang và O Hồng) thuộc hạng mục Cặp đôi được yêu thích nhất. Cặp diễn viên vượt mặt Đỗ Nhật Hoàng - Lê Hạ Anh (Mưa đỏ) và Huỳnh Lập - Puka (Cậu út cậu con Cúc 4) ở bảng đấu.

Ngoài Mưa đỏ, ban tổ chức Ngôi Sao Xanh chủ yếu trao giải cho toàn tác phẩm trăm tỷ đồng. Diễn viên Thanh Sơn nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc với vai Bình trong Tử chiến trên không. Việt Hương nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai Hai Nhị trong Chị dâu, đánh dấu lần hiếm hoi nghệ sĩ chuyên về sân khấu giành giải thưởng diễn xuất mảng điện ảnh.

Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Trâm Anh (vai Nhàn trong Tử chiến trên không. Khi lên sân khấu nhận giải, Trâm Anh cho biết vai diễn là “thử thách không dễ” bởi nhân vật có nhiều tầng cảm xúc và nội tâm căng thẳng khi đối đầu không tặc.

Giải thưởng được quan tâm không kém là Gương mặt triển vọng, được trao cho Diễm Hằng Lamoon với vai Út Khờ trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Khi nhận giải, em xinh Lamoon chia sẻ: “Khi tới tôi không nghĩ sẽ nhận giải vì chỉ nghĩ đến vai trò là ca sĩ hát nhạc phim. Giải thưởng này sẽ là động lực cho tôi theo đuổi con đường điện ảnh sắp tới”.

Mùa giải năm nay cũng ghi nhận lần đầu Hội đồng Nghệ thuật trao thêm giải Đặc biệt cho phim hoạt hình, thuộc về Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu. Hạng mục nhằm ủng hộ, truyền động lực cho các nhà sản xuất phim hoạt hình trong nước. Ban tổ chức nỗ lực ghi nhận bước tiến mới của hoạt hình nội địa vốn được xem là phân khúc khó cạnh tranh về thị trường lẫn đầu tư.

Thiên Ân, Steven Nguyễn (ảnh trên) cùng Thanh Sơn, Việt Hương nhận giải thưởng hạng mục diễn viên điện ảnh.

Bất ngờ trước phim kinh dị có Huỳnh Anh Tuấn, Á hậu Phạm Kim Duyên

Hạng mục quan trọng Phim truyền hình được yêu thích nhất thuộc về Trà ma nữ. Tác phẩm của đạo diễn Hoàng Mập bất ngờ vượt hai đề cử còn lại gồm Trái tim bất hạnh (đạo diễn - NSND Trọng Trinh) và Kẻ quản trò.

Trà ma nữ là phim kinh dị - tâm lý của đạo diễn Hoàng Mập, do Huỳnh Anh Tuấn và Á hậu Phạm Kim Duyên ở vai chính. Giải thưởng đánh dấu bước trở lại của Phạm Kim Duyên trên màn ảnh nhỏ sau thời gian tạm ngưng hoạt động nghệ thuật.

Xuất hiện ở lễ trao giải, nữ diễn viên cho biết việc đóng chung với diễn viên gạo cội Huỳnh Anh Tuấn là mơ ước từ nhỏ: “Tôi đã xem nhiều phim của chú, khi quay chung tôi hồi hộp. Đến khi vào cảnh quay chú nhẹ nhàng hỗ trợ, hướng dẫn để tôi hoàn thành tốt”.

Đạo diễn Hoàng Mập (ảnh trên, bên phải) và Á hậu Phạm Kim Duyên xúc động khi được khán giả đón nhận.

Kim Duyên nói thêm bộ phim được bấm máy gần lúc Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ. Cô gửi lời chúc sức khỏe và mong nam diễn viên sớm trở lại.

Đạo diễn Hoàng Mập đại diện ê-kíp lên sân khấu nhận giải, cho biết chiến thắng là kết quả từ sự yêu thương của khán giả. Đạo diễn kỳ vọng đây là tín hiệu tích cực cho dòng phim kinh dị trên nền tảng truyền hình, vốn không phải là thế mạnh của nhà sản xuất trong nước nhiều năm qua.

Tiếp theo chương trình, bộ phim Trái tim bất hạnh được vinh danh ở nhiều hạng mục gồm Phim truyền hình hay nhất, Đạo diễn xuất sắc (NSND - đạo diễn Trọng Trinh), Nữ diễn viên chính xuất sắc (Oanh Kiều) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Lê Hạ Anh). Diễn viên nhí Cao Thùy Linh nhận giải Gương mặt triển vọng với vai Bé Thảo.

Hai giải Nam diễn viên chính và phụ xuất sắc thuộc về NSƯT Trương Minh Quốc Thái (Lý lẽ kẻ ngoại tình) và Quốc Huy (Gió ngược chiều).

Ở bảng bình chọn của khán giả, Huỳnh Trường Thịnh (Xét nghiệm) và Lê Hạ Anh (Chiếc vòng ngọc bích) lần lượt nhận giải Nam/Nữ diễn viên được yêu thích nhất.

Ở hạng mục phim nước ngoài, Vượt thời gian gặp chàng bác sĩ (Ấn Độ) giành cả hai giải Phim truyền hình nước ngoài được yêu thích nhất và Nam - Nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất.

MV của RHYDER được yêu thích nhất

Ở lĩnh vực Không gian mạng, Tiệm ăn của quỷ giành giải Phim hay nhất. Giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc dành cho Lê Quốc Nam với vai ông chủ tiệm. Giải Nữ diễn viên xuất sắc thuộc về Lê Phương trong Cuộc chiến hạ lưu.

Bảng bình chọn của Không gian mạng ghi nhận sự cạnh tranh lớn về lượt vote. Duy Khánh nhận giải Nam diễn viên được yêu thích nhất với vai Thu trong Về quê có gì vui (1.962.370 lượt bình chọn). Lâm Vỹ Dạ nhận giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất với vai Cô Mơ trong Cậu út cậu con Cúc 4 (918.305 lượt bình chọn). Cậu út cậu con Cúc 4 nhận thêm giải Phim được yêu thích nhất trên mạng với 1.006.215 vote.

Anh trai RHYDER cùng Duy Khánh, Huỳnh Lập và Lâm Vỹ Dạ được vinh danh ở mảng "Không gian mạng".

Ở mảng âm nhạc, hội đồng nghệ thuật vinh danh bản sắc văn hóa trong Bắc bling (Bắc Ninh) của Hòa Minzy, vượt hai đề cử còn lại là Made in VN (DTAP) và Hạ mục vô nhân (Soobin).

Trong khi đó, giải Video âm nhạc được yêu thích nhất thuộc về Tiếc cho em của Rhyder với 7.405.635 lượt bình chọn, vượt hai đề cử còn lại là Tính lười (Jaysoul ft Hurrykang) và Thả anh ra (Quang Hùng).

Mùa giải Ngôi Sao Xanh 2025 khép lại với dàn kết quả đồng đều cho các tác phẩm, nghệ sĩ, chỉ có trường hợp của Mưa đỏ là ngoại lệ.