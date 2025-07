Mưa bão khiến Real Madrid gián đoạn kế hoạch chuẩn bị cho đại chiến với PSG

TPO - Real Madrid đã phải hoãn chuyến bay đến địa điểm thi đấu bán kết FIFA Club World Cup 2025 với PSG do tác động từ thời tiết.

Một cơn bão nhiệt đới mạnh đổ bộ vào khu vực Palm Beach ở bang Florida đã làm gián đoạn kế hoạch di chuyển của Real Madrid tới New York, địa điểm họ sẽ thi đấu với PSG trong trận bán kết FIFA Club World Cup 2025 vào đêm nay.

Theo kế hoạch ban đầu, thầy trò Xabi Alonso sẽ bay từ Florida sang New York vào đầu giờ chiều, nhưng cuối cùng vào 17h00 ngày 8/7 theo giờ địa phương thì họ mới có thể hoàn tất chuyến bay.

Real Madrid xác nhận trên trang chủ rằng cả đội đã hạ cánh an toàn và bắt đầu luyện tập nhằm chuẩn bị cho trận đấu với PSG. Cuộc đối đầu này hoàn toàn có thể bị điều chỉnh lại lịch, nhưng theo truyền thông Mỹ thì khả năng này không cao. Vì từ đầu FIFA Club World Cup 2025, các đội đã quen với những biến động về lịch trình do ảnh hưởng bởi thời tiết.

Theo tờ BeinSports, Real đủ thời gian chuẩn bị cho trận gặp PSG, dự kiến diễn ra vào lúc 02h00 rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Màn so tài này diễn ra tại sân MetLife, sân bóng có sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi và hứa hẹn sẽ được lấp đầy bởi sự cuồng nhiệt của NHM.

Trước giờ bóng lăn, sức tiêu thụ vé là rất khả quan. Mức giá trung bình cho 1 tấm vé vào sân lên tới hơn 600 USD, trong khi giá vé thấp nhất cũng đạt mức 200 USD. So với mức giá thấp nhất ở trận Chelsea vs Fluminense (13,4 USD) thì giá xem Real Madrid vs PSG gấp hơn 10 lần.

Trước đó, Real Madrid và Dortmund đã làm nên trận cầu nhiều khán giả nhất FIFA Club World Cup 2025 với 76.000 khán giả. Nhiều khả năng kỷ lục này sẽ bị phá vỡ vào đêm nay bất chấp những cảnh báo về mưa bão.

