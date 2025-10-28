MSB đạt chứng nhận ACCA Approved Employer: Khẳng định cam kết phát triển nhân sự bền vững

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chính thức được Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) công nhận là ACCA Approved Employer, đồng thời ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng ACCA. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển con người – một trong những yếu tố trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững tại MSB.

MSB x ACCA: Hợp tác chiến lược

Chứng nhận ACCA Approved Employer là sự ghi nhận quốc tế dành cho những tổ chức có môi trường làm việc, đào tạo và phát triển chuyên môn đạt chuẩn toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - kế toán. Việc MSB được ACCA trao chứng nhận không chỉ minh chứng cho năng lực đào tạo và đầu tư bài bản vào nhân sự, mà còn thể hiện chiến lược dài hạn của ngân hàng trong việc xây dựng một đội ngũ tài năng hội tụ tri thức, kĩ năng công nghệ và trách nhiệm với xã hội - những yếu tố cốt lõi của phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Hoàng Linh – Tổng Giám đốc MSB & ông Tô Quốc Hưng – Giám đốc Quốc gia ACCA Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược

Việc hợp tác giữa MSB và ACCA mở ra giai đoạn mới trong công tác phát triển nhân sự, hướng tới việc chuẩn hóa hệ thống đào tạo theo chuẩn quốc tế, đồng thời thúc đẩy tinh thần học tập và không ngừng làm mới bản thân trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường tài chính. Đây không đơn thuần là sự công nhận, mà còn là lời khẳng định: “MSB đặt con người là trọng tâm của mọi giá trị, đầu tư vào con người là đầu tư cho tương lai.”

Tại sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng Giám đốc MSB chia sẻ: “Chúng tôi không xem con người là nguồn lực, mà là nguồn sống của tổ chức. Mỗi cá nhân mang trong mình một khát vọng và giá trị riêng biệt. Khi ngân hàng tạo điều kiện để thúc đẩy tiềm năng, chúng tôi đang không chỉ phát triển nhân sự, mà còn chung tay xây dựng tương lai tốt đẹp hơn, cho chính họ, cho MSB, và cho xã hội.”

Về phía ACCA Việt Nam - ông Tô Quốc Hưng, Giám đốc Quốc gia cho biết: “ACCA đánh giá cao chiến lược của MSB trong việc kiến tạo một môi trường nuôi dưỡng tri thức, năng lực cho mỗi cá nhân và truyền cảm hứng để nhân sự vươn xa trong sự nghiệp. Chúng tôi luôn coi trọng các mối quan hệ đối tác như động lực thúc đẩy sự đổi mới và thay đổi tích cực trong ngành. Lễ ký kết hôm nay là minh chứng cho cam kết hợp tác chặt chẽ giữa ACCA và MSB, cùng nhau vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội mới và nâng tầm ảnh hưởng của hai tổ chức tại Việt Nam”.

Xây dựng đội ngũ tài năng – Kiến tạo tương lai bền vững

Chứng nhận ACCA Approved Employer đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển nhân sự giai đoạn 2024 - 2027 của MSB. Ngân hàng hướng tới xây dựng những chuyên gia tài chính có chiều sâu về chuyên môn và tư duy khi không chỉ nắm vững các chuẩn mực kế toán và tài chính quốc tế như IFRS, Basel III/IV, mà còn thành thạo phân tích dữ liệu, tự động hóa báo cáo, làm chủ công nghệ để ra quyết định nhanh hơn, hiệu quả hơn và minh bạch hơn. Họ sẽ là đội ngũ hành động có trách nhiệm, biết cân bằng giữa lợi ích kinh doanh và giá trị xã hội, giữa tăng trưởng và bền vững.

MSB tin rằng, để một tổ chức vững mạnh, nhân sự cần được nuôi dưỡng, thúc đẩy và truyền cảm hứng. Chính vì vậy, ngân hàng xây dựng môi trường làm việc “hạnh phúc”, nơi mỗi nhân viên được khuyến khích học hỏi, dấn thân và trưởng thành; việc phát triển nghề nghiệp luôn song hành cùng phát triển bản thân. Mỗi bước tiến trong sự nghiệp của nhân viên MSB cũng là một bước tiến trong hành trình chuyển đổi toàn diện của ngân hàng.

MSB mong muốn kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc và trở thành nơi vươn tầm sự nghiệp của mỗi nhân sự

Ông Nguyễn Hoàng Linh nhấn mạnh: “Chúng tôi mong rằng, mỗi nhân sự MSB sẽ trở thành người tiên phong, không chỉ trong nghề nghiệp, mà trong cách họ lựa chọn hành động có trách nhiệm. Khi mỗi người ý thức được rằng sự trưởng thành của bản thân gắn liền với giá trị họ mang lại cho cộng đồng, tổ chức đó sẽ không chỉ thành công, mà còn bền vững.”

Phát triển nhân sự gắn với ESG là định hướng của MSB trong khoảng hơn 3 năm gần đây, khi ngân hàng chuyển dịch sang mô hình “ngân hàng trách nhiệm”. MSB đang từng bước đưa các nguyên tắc ESG đi sâu vào văn hóa nội bộ, từ tuyển dụng công bằng, đào tạo minh bạch, đến quản trị hiệu quả dựa trên dữ liệu. Bên cạnh một đội ngũ giỏi chuyên môn, mục tiêu của ngân hàng là xây dựng thế hệ nhân sự hiểu rằng thành công của bản thân chỉ có ý nghĩa khi gắn liền với sự phát triển hài hòa của tổ chức và xã hội.

Mỗi nhân sự MSB không chỉ là người lao động, mà còn là bạn đồng hành cùng tổ chức bồi đắp giá trị, tạo động lực giúp ngân hàng tiến gần hơn với tầm nhìn trở thành “ngân hàng mà ai cũng muốn tham gia và không ai muốn rời bỏ” - nơi tri thức được chia sẻ, nỗ lực được ghi nhận và tương lai được cùng nhau kiến tạo.