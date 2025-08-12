Một phụ nữ ở Đồng Nai bị xử phạt vì tung tin bắt cóc trẻ em

TPO - Đăng tải thông tin bịa đặt về vụ bắt cóc trẻ em, bà T.T.T. bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.

Công an xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.T.(31 tuổi, trú tại xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai) về hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Công an xã Đồng Phú làm việc với bà T.T.T

Trước đó, vào ngày 6/8, bà T.T.T. đã đăng tải một video trên tài khoản Facebook cá nhân của bà T. ghi lại hình ảnh một xe khách kèm nội dung “Bắt cóc nè mn cẩn thận nha mn ơi…, sợ quá ạ bắt cóc trẻ em”. Bài viết này thu hút hơn 100 lượt chia sẻ và hơn 4.000 lượt xem.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc liên quan đến xe khách lưu thông trên đường ĐT741, thôn Tân An, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai không liên quan đến bắt cóc trẻ em như nội dung bà T.T.T. đã đăng tải.

Công an xã Đồng Phú đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà T với mức xử phạt 7 triệu đồng. Công an xã Đồng Phú khuyến cáo người dân không đăng tải hoặc chia sẻ các thông tin bịa đặt, sai sự thật trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng.