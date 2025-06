Một em xinh bị loại sốc

TPO - 6 em xinh phải ra về sau Live stage 3, trong đó gây chú ý nhất là việc Ngô Lan Hương bị loại. Khán giả cũng sốc với việc Lyly cũng dừng chân sớm, do cả hai là nghệ sĩ hiếm hoi có khả năng sáng tác trong chương trình Em xinh say hi.