Một công an xã tử vong sau xô xát với đồng nghiệp

TPO - Xô xát với đồng nghiệp, một Công an xã ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị thương phải nhập viện cấp cứu. Do tình trạng quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Ngày 28/11, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Thắng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, một chiến sĩ công an của xã này không may tử vong. “Nạn nhân là anh H. (SN 1994, trú xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu) là công an viên xã Quỳnh Thắng, đã lập gia đình. Hơn 1 tuần qua, anh H. được công an huyện Quỳnh Lưu điều động tăng cường liên quan đến công tác cấp căn cước công dân, định danh cá nhân cho người dân trên địa bàn”, vị lãnh đạo chia sẻ. Thông tin ban đầu, vào ngày 26/11, anh H. cùng đồng nghiệp ăn trưa thì xảy ra xô xát dẫn đến bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh H. đã tử vong sau đó. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Thu Hiền