Hé lộ nguyên nhân vụ ôtô của trưởng công an thị trấn va chạm xe máy khiến 2 người tử vong

TPO - Ngày 19/11, Cơ quan chức năng huyện Mường Lát (Thanh Hóa) bước đầu xác minh nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy với xe ôtô do Trưởng Công an thị trấn Mường Lát điều khiển, khiến 2 người tử vong là do xe máy đi không đúng phần đường.

Theo báo cáo của Công an huyện Mường Lát, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 55 phút, ngày 18/11 tại Km 99+900 đường Quốc lộ 15C thuộc địa phận Khu 4, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Mạnh (SN 1988, ở thị trấn Mường Lát), là Trưởng Công an thị trấn Mường Lát, điều khiển xe ôtô bán tải theo hướng từ khu phố Tén Tằn đi thị trấn Mường Lát va chạm với xe máy do anh Đinh Công H. (SN 2004, ở bản Lìn, xã Trung Lý, huyện Mường Lát) điều khiển, chạy hướng ngược lại, chở theo sau 1 người. Hậu quả, anh Lò Văn N. (SN 2003, ở bản Cò Cài, xã Trung Lý) là người ngồi sau tử vong tại chỗ, anh Đinh Công H. tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do anh Đinh Công H. điều khiển xe máy đi không đúng phần đường quy định. Hiện, vụ tai nạn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Lát phối hợp xác minh, làm rõ. Hoàng Lam