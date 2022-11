Nam thanh niên bị đâm trọng thương vì phát hiện trộm đột nhập vào tầng 2

TPO - Khi trèo vào tầng 2 ngôi nhà ở Hà Nội trộm cắp tài sản, Vui bị nam thanh niên phát hiện nên đã lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân rồi tẩu thoát.

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự “Giết người” và tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Vui (SN 1996, trú tại Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 4h ngày 18/11, anh N.V.Q (SN 1985, trú tại Sơn Lộc, Sơn Tây) đang ngủ thì phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà và đi kiểm tra thì thấy cháu ruột là N.Đ.M (SN 2002) bị tấn công bằng dao nhọn gây thương tích nghiêm trọng. Sau đó, tên trộm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, xác định đối tượng gây án là Nguyễn Minh Vui.

Biết mình đang bị cơ quan công an truy bắt, trưa ngày 22/11, Vui đã đến Công an phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An đầu thú.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận không có công việc, lại nợ nần nhiều nơi nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Chiều 17/11, Vui mặc quần áo dài, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mặt nhằm che dấu nhận dạng của mình và chuẩn bị sẵn 1 con dao nhọn cất trong người với mục đích chống trả lại chủ tài sản hoặc người xung quanh nếu bị phát hiện.

Rạng sáng 18/11, Vui đột nhập vào nhà anh Q. để trộm cắp tài sản. Khi trèo vào tầng 2, Vui bị anh M. phát hiện nên đã lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân rồi tẩu thoát.