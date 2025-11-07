Mỗi người dân cần chủ động trong việc tìm hiểu và tuân theo pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, mỗi người dân cần chủ động hơn trong việc tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và tuân theo pháp luật, vì quyền, lợi ích hợp pháp của mình và của cộng đồng.

Người dân cần chủ động nghiên cứu pháp luật

Chiều 7/11, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025. Buổi lễ được tổ chức quy mô quốc gia, trực tuyến tại 34 điểm cầu tỉnh, thành phố, đồng thời livestream trên Cổng Pháp luật quốc gia tại địa chỉ phapluat.gov.vn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2025, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu mốc phát triển mới của đất nước. Điển hình là các nghị quyết thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới tư duy trong xây dựng và thi hành pháp luật; đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển giáo dục, y tế…

Trong đó, Nghị quyết số 66 đã thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng trong việc đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, với tư duy mới, nhằm tạo ra hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, minh bạch.

Để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ về ý nghĩa, mục tiêu của Ngày Pháp luật Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 66; đặc biệt quan tâm đến đội ngũ làm công tác pháp luật, tư pháp.

Đồng thời, thực hiện bằng được chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, xây dựng pháp luật xác định là "đột phá của đột phá"; không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn mà phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý sớm hoàn thành việc ban hành các văn bản luật và văn bản quy định chi tiết, tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chi phí tuân thủ thấp; triệt để cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, thủ tục hành chính bất hợp lý; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

Cùng với đó là chú trọng công tác truyền thông chính sách ngay từ khi đề xuất, coi đây là giải pháp quan trọng để thu hút sự quan tâm, đóng góp ý kiến, phản biện, phát huy trí tuệ của nhân dân, doanh nghiệp.

"Cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, kiên quyết loại bỏ tham nhũng, lãng phí, các hành vi tiêu cực... Mỗi người dân cần chủ động hơn trong việc tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và tuân theo pháp luật, vì quyền, lợi ích hợp pháp của mình và của cộng đồng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cổng Pháp luật quốc gia đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp

Cũng tại buổi lễ, Bộ Tư pháp ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức tại địa chỉ phapluat.gov.vn - nền tảng số dùng chung do Bộ Tư pháp xây dựng, vận hành với sự đồng hành của Tập đoàn FPT nhằm hướng tới mục tiêu “Đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên mới”, đáp ứng yêu cầu cải cách thể chế, thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền, hiện thực hóa tinh thần các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo Bộ Tư pháp nghe giới thiệu nền tảng Trợ giúp pháp lý AI.

Cổng Pháp luật Quốc gia là nền tảng pháp lý số trọng điểm được xây dựng với 6 tính năng mới đột phá, như: Giao diện cổng được thiết kế hiện đại, tối ưu cho đa nền tảng, giúp việc tra cứu trở nên dễ dàng hơn; tích hợp với VNeID, cho phép người dùng đăng nhập định danh điện tử và theo dõi nội dung pháp luật trên ứng dụng công dân số; kho dữ liệu mở được kết nối với nhiều bộ, ngành, địa phương; trang tiếng Anh được phát triển riêng, cung cấp thông tin pháp luật phục vụ yêu cầu của nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành, trợ lý AI pháp luật phân tích, tóm tắt và hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin pháp luật…

Việc ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức khẳng định quyết tâm của Bộ Tư pháp nói riêng và Chính phủ nói chung trong cải cách thể chế, phục vụ người dân và doanh nghiệp, và tạo dựng nền tảng quản trị hiện đại, minh bạch, hội nhập quốc tế, thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền trong kỷ nguyên số.

Trước đó, ngày 31/5/2025, phiên bản thử nghiệm của Cổng đã được triển khai, tạo nền tảng pháp lý mở với định hướng “lấy người dùng làm trung tâm”. Chỉ sau 5 tháng vận hành thử, hệ thống ghi nhận hơn 1 triệu lượt truy cập, 200.000 câu hỏi được AI Pháp luật giải đáp và hàng nghìn góp ý từ các bộ, ngành và địa phương.

Trên phiên bản chính thức, hệ thống sẽ tiếp tục kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, mở rộng khả năng ứng dụng AI theo ngữ cảnh, bao gồm công cụ hỗ trợ tra cứu hơn 1,4 triệu án lệ, và phát triển bộ công cụ phân tích tác động chính sách, phục vụ công tác hoạch định và thẩm định văn bản của Chính phủ và các cơ quan chức năng.