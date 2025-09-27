Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Mỗi năm, có khoảng 200.000 người Việt tử vong vì bệnh tim mạch

Hòa Hội
TPO - Theo Bộ Y tế, mỗi năm cả nước có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong, khiến tim mạch trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, vượt qua cả ung thư. Đáng lo ngại, khoảng 25% người Việt trưởng thành bị tăng huyết áp.

Ngày 27/9, tại TP. Cần Thơ, diễn ra Hội nghị Tim mạch Quốc tế 2025, quy tụ các bác sĩ và chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự. BS.CKII. Nguyễn Hữu Thái, Trưởng khoa Nội Tim mạch – Can thiệp nội mạch (Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long) cho biết, các bệnh lý tim mạch, đặc biệt rối loạn nhịp, suy tim và mạch vành vẫn đang thách thức lớn trong thực hành lâm sàng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

z7055681291903-7445dfc67f2e901b2bc80f1dba669b30.jpg
BS.CKII. Nguyễn Hữu Thái - Trưởng Khoa Nội tim mạch - Can thiệp nội mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long trình bày tại hội nghị.

Thực tế tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cũng ghi nhận, ngày càng nhiều trường hợp bệnh tim mạch xuất hiện ở người trẻ 30 – 40 tuổi, thậm chí dưới 30 tuổi.

BS Thái dẫn chứng, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong, khiến tim mạch trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, vượt qua cả ung thư. Đáng lo ngại, khoảng 25% người trưởng thành Việt Nam mắc tăng huyết áp. Người bị tăng huyết áp có nguy cơ tử vong do đột quỵ cao gấp 4 lần, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao gấp 3 lần so với người không bị tăng huyết áp.

z7055681556670-1b4fbf7070f8b89e2af44946584b4e4b.jpg
Ekip bác sĩ thực hiện điều trị ca điện sinh lý tim - truyền hình trực tiếp từ bệnh viện đến hội nghị.

TS.BS Phạm Như Hùng, Phó Giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội - Phó chủ tịch Hội tim mạch can thiệp Việt Nam cho biết, trong những năm gần đây, ngành tim mạch có sự thay đổi vượt bậc, các bệnh viện tại Đồng bằng Sông Cửu Long đã được trang bị rất nhiều máy móc, thiết bị tiên tiến. Điều này tạo điều kiện cho các bác sĩ có thể cập nhật và thực hiện những kỹ thuật phức tạp, tương đương với các trung tâm y tế lớn như Hà Nội và TPHCM. Từ đó, mặt bằng chung về chuyên môn y học nói chung và tim mạch nói riêng của khu vực đã tiến bộ rất nhanh chóng.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh tim mạch cướp đi sinh mạng khoảng 19,8 triệu người, chiếm 32% tổng số ca tử vong toàn cầu, trong đó 85% do nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Hòa Hội
